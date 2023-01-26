Январь, 26 в 15:23

Ночью 26 января Россия атаковала Киевскую область иранскими дронами Shahed-136/131. Часть из них сбила наша противовоздушная оборона, однако есть также повреждения гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов и показал последствия.

По его словам, полиция получила от жителей области за эту ночь 38 сообщений о пролете вражеских беспилотников.

Сейчас смотрят — В результате атаки повреждены пять жилых домов и еще семь объектов и сооружений. Пострадало также более 40 автомобилей. К счастью, пострадавших нет, — уточнил он. Сейчас сотрудники полиции осматривают места попадания и фиксируют фиксируют результаты обстрелов. Дроны повредили на Киевщине пять домов и 40 авто: полиция показали последствия / 2 фотографии По данным Воздушных сил ВСУ, наша ПВО ночью 26 января сбила все 24 иранских-дронов Shahed-136/131, запущенных Россией по территории Украины. Подавляющее количество вражеских беспилотников уничтожено в центре страны — в зоне ответственности воздушного командования Центр. Ударные беспилотники оккупанты запускали с восточного побережья Азовского моря.

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