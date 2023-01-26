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Факты / Происшествия

Дроны повредили на Киевщине пять домов и 40 авто: полиция показали последствия

Валентина Летяк, редактор ленты
Дрони пошкодили на Київщині п’ять будинків
Фото: Нацполиция

Ночью 26 января Россия атаковала Киевскую область иранскими дронами Shahed-136/131. Часть из них сбила наша противовоздушная оборона, однако есть также повреждения гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов и показал последствия.

По его словам, полиция получила от жителей области за эту ночь 38 сообщений о пролете вражеских беспилотников.

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— В результате атаки повреждены пять жилых домов и еще семь объектов и сооружений. Пострадало также более 40 автомобилей. К счастью, пострадавших нет, — уточнил он.

Сейчас сотрудники полиции осматривают места попадания и фиксируют фиксируют результаты обстрелов.

Дрони пошкодили на Київщині п’ять будинків
Дрони пошкодили на Київщині п’ять будинків
Дрони пошкодили на Київщині п’ять будинків
Дрони пошкодили на Київщині п’ять будинків
Дроны повредили на Киевщине пять домов и 40 авто: полиция показали последствия / 2 фотографии

По данным Воздушных сил ВСУ, наша ПВО ночью 26 января сбила все 24 иранских-дронов Shahed-136/131, запущенных Россией по территории Украины.

Подавляющее количество вражеских беспилотников уничтожено в центре страны — в зоне ответственности воздушного командования Центр.

Ударные беспилотники оккупанты запускали с восточного побережья Азовского моря.

Источник: Нацполиция
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