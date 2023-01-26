Дроны повредили на Киевщине пять домов и 40 авто: полиция показали последствия
Ночью 26 января Россия атаковала Киевскую область иранскими дронами Shahed-136/131. Часть из них сбила наша противовоздушная оборона, однако есть также повреждения гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов и показал последствия.
По его словам, полиция получила от жителей области за эту ночь 38 сообщений о пролете вражеских беспилотников.
— В результате атаки повреждены пять жилых домов и еще семь объектов и сооружений. Пострадало также более 40 автомобилей. К счастью, пострадавших нет, — уточнил он.
Сейчас сотрудники полиции осматривают места попадания и фиксируют фиксируют результаты обстрелов.
По данным Воздушных сил ВСУ, наша ПВО ночью 26 января сбила все 24 иранских-дронов Shahed-136/131, запущенных Россией по территории Украины.
Подавляющее количество вражеских беспилотников уничтожено в центре страны — в зоне ответственности воздушного командования Центр.
Ударные беспилотники оккупанты запускали с восточного побережья Азовского моря.