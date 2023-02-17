Призывал к геноциду украинского народа: суд вынес приговор директору Russia Today
Директор телеканала Russia Today Антон Кузнецов-Красовский в январе-марте 2022 года призывал к геноциду украинского народа.
Об этом сообщают в Офисе генпрокурора и СБУ.
По данным следствия, Кузнецов-Красовский настраивал российскую аудиторию против украинцев и призывал физически уничтожить часть украинского народа.
– Российский пропагандист на YouTube-канале и в собственном Telegram-канале негативно высказывался относительно существования Украины как самостоятельного и суверенного государства, – говорится в сообщении.
На основании собранных Службой безопасности доказательств и проведенных экспертиз суд признал Кузнецова-Красовского виновным по двум статьям:
- ч. 3 ст. 109 (публичные призывы к насильственной смене или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, совершенных с использованием средств массовой информации);
- ч. 2 ст. 442 (публичные призывы к геноциду, а также изготовление материалов с призывами к геноциду с целью их распространения или распространения таких материалов).
Ему грозит 5 лет заключения с конфискацией имущества.
Напомним, осужденный включен в санкционный список ЕС за распространение антиукраинской пропаганды.
Ранее мы рассказывали, что РФ готовит кровавую провокацию с участием церкви вдоль линии фронта Донецкой области.