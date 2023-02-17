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Факты / Происшествия

Призывал к геноциду украинского народа: суд вынес приговор директору Russia Today

Анастасия Кожушко, редактор ленты
Директор RT Антон Кузнєцов-Красовський
Фото: СБУ

Директор телеканала Russia Today Антон Кузнецов-Красовский в январе-марте 2022 года призывал к геноциду украинского народа.

Об этом сообщают в Офисе генпрокурора и СБУ.

По данным следствия, Кузнецов-Красовский настраивал российскую аудиторию против украинцев и призывал физически уничтожить часть украинского народа.

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– Российский пропагандист на YouTube-канале и в собственном Telegram-канале негативно высказывался относительно существования Украины как самостоятельного и суверенного государства, – говорится в сообщении.

На основании собранных Службой безопасности доказательств и проведенных экспертиз суд признал Кузнецова-Красовского виновным по двум статьям:

  • ч. 3 ст. 109 (публичные призывы к насильственной смене или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, совершенных с использованием средств массовой информации);
  • ч. 2 ст. 442 (публичные призывы к геноциду, а также изготовление материалов с призывами к геноциду с целью их распространения или распространения таких материалов).

Ему грозит 5 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, осужденный включен в санкционный список ЕС за распространение антиукраинской пропаганды.

Ранее мы рассказывали, что РФ готовит кровавую провокацию с участием церкви вдоль линии фронта Донецкой области.

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Источники: СБУ, Офис генпрокурора
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