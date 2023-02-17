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Факти / Надзвичайні події

Закликав до геноциду українського народу: суд ухвалив вирок директору Russia Today

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Директор RT Антон Кузнєцов-Красовський
Фото: СБУ

Директор телеканалу Russia Today Антон Кузнєцов-Красовський упродовж січня-березня 2022 року закликав до геноциду українського народу. 

Про це повідомляють в Офісі генпрокурора та СБУ.

За даними слідства, Кузнєцов-Красовський налаштовував російську аудиторію проти українців та закликав фізично знищити частину українського народу. 

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– Російський пропагандист на YouTube-каналі та у власному Telegram-каналі негативно висловлювався стосовно існування України як самостійної та суверенної держави, – йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів та проведених експертиз суд визнав Кузнєцова-Красовського винним за двома статтями: 

  •  ч. 3 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, вчинених з використанням засобів масової інформації);
  •   ч. 2 ст. 442 (публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів).

Йому загрожує 5 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, засуджений внесений до санкційного списку ЄС за поширення антиукраїнської пропаганди.

Раніше ми розповідали, що РФ готує криваву провокацію за участю церкви вздовж лінії фронту на Донеччині.

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Джерела: СБУ, Офіс генпрокурора
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