Лютий, 17 в 16:06

Директор телеканалу Russia Today Антон Кузнєцов-Красовський упродовж січня-березня 2022 року закликав до геноциду українського народу.

Про це повідомляють в Офісі генпрокурора та СБУ.

За даними слідства, Кузнєцов-Красовський налаштовував російську аудиторію проти українців та закликав фізично знищити частину українського народу.

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– Російський пропагандист на YouTube-каналі та у власному Telegram-каналі негативно висловлювався стосовно існування України як самостійної та суверенної держави, – йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів та проведених експертиз суд визнав Кузнєцова-Красовського винним за двома статтями:

ч. 3 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, вчинених з використанням засобів масової інформації);

ч. 2 ст. 442 (публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів).

Йому загрожує 5 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, засуджений внесений до санкційного списку ЄС за поширення антиукраїнської пропаганди.

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