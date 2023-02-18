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Факти / Надзвичайні події

Небезпечно близько: дві російські ракети пролетіли над Південноукраїнською АЕС

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Південноукраїнська АЕС

Вранці, 18 лютого, під час чергової масованої ракетної атаки РФ на Південноукраїнській АЕС о 8:25 та 8:27 зафіксовано прольоти двох російських крилатих ракет.

В Енергоатомі засудили черговий акт ядерного тероризму з боку країни-агресора.

– Повітряні об’єкти рухалися руслом Південного Бугу в напрямку міста Первомайськ Миколаївської області й пролетіли небезпечно близько до ядерного об’єкту, – уточнюють атомники.

За даними компанії, загроза влучання в реактор з відповідними наслідками знову була високою.

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Тому Енергоатом знову звернувся до МАГАТЕ з вимогою вжити термінових заходів для припинення ядерного терроризму РФ, виведення окупаційних військ з території Запорізької АЕС та встановлення демілітаризованої зони навколо неї.

Фото: Енергоатом

Джерело: Енергоатом
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