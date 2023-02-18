Февраль, 18 в 12:07

Сегодня утром из акватории Черного моря российская армия выпустила по Украине четыре крылатых ракет типа Калибр.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Две ракеты наши силы противовоздушной обороны уничтожили, одну из них – в Николаевской области.

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Две другие ракеты, к сожалению, прилетели в Хмельницкий — там есть повреждения жилых многоэтажек и учебных заведений, два человека получили незначительные ранения.

В воздушных силах подчеркивают, что угроза ракетных атак остается.

Читайте В Николаевской области наша ПВО сбила вражескую ракету

Полномасштабная война в Украине длится уже 360-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Фото: ОК Юг