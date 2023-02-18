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Факти / Надзвичайні події

Сили ППО вранці 18 лютого збили два Калібри

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
калібр

Сьогодні зранку з акваторії Чорного моря російська армія випустила по Україні чотири крилаті ракети типу Калібр.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Дві ракети наші сили протиповітряної оборони знищили, одну з яких – на Миколаївщині.

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Дві інші ракети, на жаль, прилетіли у Хмельницький – там є пошкодження житлових багатоповерхівок та навчальних закладів, дві людини отримали незначні поранення.

У Повітряних силах наголошують, що загроза ракетних атак залишається.

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Фото: ОК Південь

 

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