Сили ППО вранці 18 лютого збили два Калібри
Сьогодні зранку з акваторії Чорного моря російська армія випустила по Україні чотири крилаті ракети типу Калібр.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
Дві ракети наші сили протиповітряної оборони знищили, одну з яких – на Миколаївщині.
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Дві інші ракети, на жаль, прилетіли у Хмельницький – там є пошкодження житлових багатоповерхівок та навчальних закладів, дві людини отримали незначні поранення.
У Повітряних силах наголошують, що загроза ракетних атак залишається.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 360-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Фото: ОК Південь