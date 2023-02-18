Второй день Мюнхенской конференции по безопасности и поставки Akeron из Франции: что происходит на 360-й день войны (онлайн)
В Мюнхене начался второй день конференции по безопасности. В первый день там выступил президент Зеленский и ряд западных лидеров.
Украинский Суд заочно приговорил пропагандиста из Russia Today Антона Красовского к 5 годам лишения свободы;
WSJ пишет, что США могут отправить наблюдателей в зону боевых действий для проверки, как Украина использует военную помощь;
Украина с положительным результатом прошла миссию МВФ;
США привезли в Индию свои самые современные истребители F-35, чтобы “перебить” закупки у России, пишут СМИ.
Эксперты ISW предполагают, что россияне могут нанести еще одну серию ракетных ударов по гражданским объектам по всей Украине, поскольку реальный военный успех “продолжает ускользать” от оккупантов.
По оценкам правительства США, частная военная компания Вагнера понесла более 30 тыс. потерь, в том числе около 9 000 бойцов погибли с момента вторжения России в Украину.
По словам представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби, около половины из этих 9 тыс. были убиты с середины декабря. Около 90% из тех, кто погиб в декабре, были завербованы из российских тюрем.
Группировка в значительной степени полагается на осужденных для пополнения своих рядов.
— Это не демонстрирует никаких признаков уменьшения, — сказал Кирби в пятницу, хотя лидер Вагнера Евгений Пригожин заявил на прошлой неделе, что больше не будет вербовать людей в тюрьмах.
Кирби говорит, что россияне обращаются со своими новобранцами, преимущественно осужденными, “как с пушечным мясом, бросая их в буквальном смысле в мясорубку, бесчеловечными способами, не задумываясь”.
— Людей, которых он просто вырвал из тюрем и бросил на поле боя без подготовки, без экипировки, без организационного командования, просто бросил их в бой, — добавил он.
Отмечается, что недавно наемники из ЧВК Вагнера понесли тяжелые потери в ожесточенных боях за Бахмут.
Кирби сказал, что Россия достигла “постепенных успехов” в городе и вокруг него, поскольку бои усилились за последние несколько дней. Он говорит, что США не могут предсказать, удастся ли России прорваться.
Даже если это произойдет, считает Кирби, Бахмут не имеет “реальной стратегической ценности”, потому что США считают, что Украина сохранит свои сильные оборонительные линии по всему Донбассу.
Источник: CNN
Первая группа украинских солдат завершила обучение на американской базе в Германии, сообщил Пентагон.
Вторая группа уже проходит пятинедельный курс, в ходе которого военнослужащие будут обучаться маневрированию, медицинской и базовой подготовке.
Первая группа из 635 украинцев завершила курс обучения на учебной базе Графенвер, согласно заявлению пресс-секретаря Пентагона бригадного генерала Пэта Райдера.
Он добавил, что на этой же учебной базе США проводят собственные общевойсковые и маневренные тренировки. Украинский батальон также тренировался на боевой машине пехоты Bradley.
Тренировки начались в середине января и являются частью расширенной программы США по подготовке украинских войск к боевым действиям. Ранее США предлагали менее масштабные тренировки по отдельным системам вооружения, таким как ракетные установки HIMARS. Переход к обучению на уровне батальона ознаменовал значительное расширение усилий США по обучению и подготовке украинцев к длительной войне.
Вторая группа из 710 украинских военнослужащих уже начала подготовку в Графенвере, сказал Райдер. Эти войска будут тренироваться на боевой машине пехоты Bradley и самоходной гаубице M109 Paladin, которую США недавно объявили, что отправят в Украину.
Кроме того, еще 890 украинских военнослужащих на следующей неделе начнут подготовку на боевых машинах Stryker.
Источник: CNN
Президент США Джо Байден намерен во время визита в Польшу поблагодарить президента страны и польский народ за военную и гуманитарную помощь, оказанную Украине в течение прошлого года, в том числе на сумму $3,8 млрд, а также предоставленный приют для 1,5 млн беженцев.
Встречи с президентом Украины в графике европейского визита Байдена пока нет.
Об этом рассказал во время брифинга координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби.
По его словам Джо Байден и Анджей Дуда во вторник утром обсудят двустороннее сотрудничество, совместные усилия по поддержке Украины и укреплению НАТО, а также важную логистическую роль Польши и ее содействие поставке военной и гуманитарной помощи Украине из Соединенных Штатов Америки и других стран.
— Во вторник вечером по местному времени президент Байден выступит в Варшаве с речью по случаю годовщины российского вторжения в Украину, в том числе будет говорить и о том, как Соединенные Штаты сплотили мир, чтобы поддержать народ Украины. Президент Байден намерен еще раз подчеркнуть, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, — сказал Кирби.
Во время поездки вместе с лидерами других стран будут обсуждаться усилия, направленные на укрепление НАТО и трансатлантическое единство, учитывая изменения среды безопасности.
Источник: Голос Америки