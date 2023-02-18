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По оценкам правительства США, частная военная компания Вагнера понесла более 30 тыс. потерь, в том числе около 9 000 бойцов погибли с момента вторжения России в Украину.

По словам представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби, около половины из этих 9 тыс. были убиты с середины декабря. Около 90% из тех, кто погиб в декабре, были завербованы из российских тюрем.

Группировка в значительной степени полагается на осужденных для пополнения своих рядов.

— Это не демонстрирует никаких признаков уменьшения, — сказал Кирби в пятницу, хотя лидер Вагнера Евгений Пригожин заявил на прошлой неделе, что больше не будет вербовать людей в тюрьмах.

Кирби говорит, что россияне обращаются со своими новобранцами, преимущественно осужденными, “как с пушечным мясом, бросая их в буквальном смысле в мясорубку, бесчеловечными способами, не задумываясь”.

— Людей, которых он просто вырвал из тюрем и бросил на поле боя без подготовки, без экипировки, без организационного командования, просто бросил их в бой, — добавил он.

Отмечается, что недавно наемники из ЧВК Вагнера понесли тяжелые потери в ожесточенных боях за Бахмут.

Кирби сказал, что Россия достигла “постепенных успехов” в городе и вокруг него, поскольку бои усилились за последние несколько дней. Он говорит, что США не могут предсказать, удастся ли России прорваться.

Даже если это произойдет, считает Кирби, Бахмут не имеет “реальной стратегической ценности”, потому что США считают, что Украина сохранит свои сильные оборонительные линии по всему Донбассу.

Источник: CNN