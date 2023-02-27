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Факты / Происшествия

В Крыму зафиксировали землетрясение магнитудой до 3 баллов

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Требует проверки
Кримське узбережжя
Фото: Pixabay

Жители временно оккупированного Крыма сообщают о подземном толчке. Отмечается, что он наиболее ощутим на южном берегу полуострова.

Оккупационная администрация полуострова заявила, что было зафиксировано землетрясение магнитудой до 3 баллов в эпицентре.

Эпицентр толчков зафиксирован между Ялтой и Алуштой.

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— От дежурного Алуштинской сейсмической станции поступила информация о том, что в 16.25 в акватории Черного моря на расстоянии 25 км от прибрежной территории ГО Алушта и на глубине 15 км было зафиксировано землетрясение магнитудой до 3 баллов в эпицентре.

Также оккупанты отметили, что разрушений нет, а толчки едва заметны.

После разрушительных землетрясений в Турции и Сирии сейсмолог Александр Кендзера рассказал, что в Украине также могут произойти сильные землетрясения. В частности, речь идет о Киеве и Крымском полуострове.

По его словам, Украина относится к тому же сейсмоактивному поясу, где возникли землетрясения в Турции.

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