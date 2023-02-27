У Криму зафіксували землетрус магнітудою до 3 балів

Лютий, 27 в 16:05

Мешканці тимчасово окупованого Криму повідомляють про підземний поштовх. Зазначається, що він найбільш відчутний на південному березі півострова.

Окупаційна адміністрація півострова заявила, що було зафіксовано землетрус магнітудою до 3 балів в епіцентрі.

Епіцентр поштовхів зафіксовано між Ялтою та Алуштою.

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— Від чергового Алуштинської сейсмічної станції надійшла інформація про те, що о 16:25 в акваторії Чорного моря на відстані 25 км від прибережної території ГО Алушта і на глибині 15 км було зафіксовано землетрус магнітудою до 3 балів в епіцентрі.

Також окупанти зазначили, що руйнувань немає, а поштовхи ледь помітні.

Після руйнівних землетрусів у Туреччині та Сирії сейсмолог Олександр Кендзера розповів, що в Україні також можуть відбутись сильні землетруси. Зокрема, йдеться про Київ та Кримський півострів.

За його словами, Україна належить до того самого сейсмоактивного поясу, де виникли землетруси в Туреччині.