Февраль, 07 в 10:23

Сейсмолог Александр Кендзера рассказал, что в Украине могут произойти мощные землетрясения. В частности, речь идет о Киеве и Крымском полуострове.

Кроме того, Украина принадлежит к тому самому сейсмоактивному поясу, где возникли землетрясения в Турции.

– Безусловно, может быть (сильное землетрясение в Киеве, – Ред.), все зависит от того, о каком землетрясении мы говорим. В частности, эти землетрясения с источниками в зоне Вранча, расположенной на территории Румынии. От этих землетрясений сейсмические волны подходят и вызывают колебания и в Киеве, – рассказал он.

По словам Кендзеры, люди могут помнить о сильных землетрясениях в зоне Вранча в 1977, 1986 и 1990 годах – тогда из высоких домов жители столицы выбегали на улицу, потому что боялись, что их дома могут быть разрушены.

Сейчас смотрят Кроме того, как отметил сейсмолог, сильные землетрясения возможны в Крыму, у которого есть собственные сейсмоактивные зоны, в частности, на южном побережье. – Там в 1927 году произошло такое сильное землетрясение, что оно фактически все побережье разрушило, – сообщил Кендзера. Эксперт добавил, что землетрясение в Турции произошло в том же сейсмоактивном поясе, к которому принадлежит и Украина, но разрушения произошли на юго-западной окраине этого пояса, тогда как мы лежим на северо-восточной части. Как действовать при сильном землетрясении Кензер рассказал, что все зависит от того, где именно вас застало землетрясение. Так, если вы находитесь в современном сейсмоустойчивом доме, можно никуда не выходить. Однако если речь идет о панельных домах, которые, как показал пример Турции, могут просто сложиться, с нижних этажей можно попытаться успеть убежать. Если речь идет о верхних этажах, то человек вряд ли успеет собраться и выбежать за одну минуту – но пытаться сделать это все равно нужно. – Человек может погибнуть или травмироваться не только тогда, когда весь дом разрушается, но и когда опрометчиво ставят тяжелые вещи на шкаф, после чего они начинают падать и могут травмировать, – добавил сейсмолог. По его словам, если вы находитесь на улице возле высоток, то вам необходимо спрятаться в тех местах, где находятся стены, или там, где несущие столбы, ведь те же окна могут травмировать вас обломками. Напомним, в Турции сегодня произошло несколько землетрясений, в результате которых уже известно о нескольких тысячах погибших и раненых. Информация о наличии украинцев среди жертв землетрясения пока не поступала, однако МИД имеет 24 обращения об отсутствии связи с украинцами, проживающими в зоне стихийного бедствия в Турции. Читайте Мощное землетрясение в Турции. Украина готова отправить спасателей для помощи

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