Сегодня рано утром, 6 февраля, в южной части Турции и на севере Сирии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8.

Миллионы людей по всей Турции, Сирии, Ливану, Кипру и Израилю ощутили его — эпицентр находился недалеко от турецкого города Газиантеп.

Факты ICTV собрали все, что известно о землетрясении на данный момент.

Сейчас смотрят

По заявлениям официальных лиц Турции и Сирии, число погибших превышает 1 500 человек, но, по всей видимости, жертв будет больше.

Сейчас ведутся активные спасательные работы — людей достают из-под завалов сотен зданий в обеих странах.

Когда произошло землетрясение?

Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) Турции сообщило, что землетрясение произошло в 04:17 по местному времени. По состоянию на 06:30 было зафиксировано 42 толчка, магнитуда самого сильного составила 6,6.

Толчки ощущались в нескольких провинциях: Хатае, Османийе, Адыямане, Газиантепе, Шанлыурфе, Диярбакыре, Малатье и Адане.

В стране объявлен самый высокий уровень тревоги.

Разрушения в Турции и Сирии

В социальных сетях публикуют сотни фотографий и видео разрушений. Сообщается, что здания рушились и в сирийском Алеппо.

Школы в 10 городах и провинциях Турции, пострадавших от землетрясения, будут закрыты на неделю, заявил вице-президент страны Фуат Октай.

Полеты в аэропорт в провинции Хатай и обратно были приостановлены, а аэропорты в Мараше и Антепе также закрыты для гражданских рейсов.

BREAKING: First footage is emerging after a M7.8 earthquake in central Turkey.#Turkey #Earthquake

pic.twitter.com/5nJL41NFhO — Global News Network (@GlobalNews77) February 6, 2023

JUST IN: ???????? Thousands estimated to be dead following 7.8 magnitude earthquake in Turkey. pic.twitter.com/Z4VHxtPvaF — Remarks (@Remarks) February 6, 2023

Порт Искендерун на юге Турции был поврежден в результате землетрясения. Некоторые части портового дока обрушились.

По данным Министерства обороны Турции, на взлетно-посадочных полосах некоторых аэропортов страны в зоне землетрясения образовались трещины.

Количество жертв постоянно растет

По состоянию на 13:10 известно о 912 погибших в Турции. Эрдоган также сообщил, что по меньшей мере 5 383 человека получили ранения. Больше всего жертв в городе Газиантеп.

В Сирии погибли по меньшей мере 476 человек, в том числе 326 в районах Алеппо, Хама, Латакия и Тартус. По данным Сирийского государственного информационного агентства, ранения получили по меньшей мере 1 042 человек.

The level of destruction caused by the earthquake in Turkey makes it look like a war zone. This is utterly heartbreaking. Pray for Turkey and especially for the people trapped under the rubble. pic.twitter.com/PeqPXoNKlF — KC (@kci2013) February 6, 2023

7.4 Earthquake in Turkey very badly shaken pic.twitter.com/6PdBtfL3E9 — Salih Taşalan (@salih453226) February 6, 2023

Таким образом, общее предполагаемое число погибших в результате землетрясения в настоящее время превышает 1 500 человек.

Пострадали объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО

Землетрясение разрушило южную и юго-восточную части замка Газиантеп — он внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Крепость была построена Хеттской империей во II тысячелетии до нашей эры, но позже была расширена Римской империей во II и III веках нашей эры.

Gaziantep Castle, which was built more than 2,200 years ago, collapsed during the earthquake pic.twitter.com/i4GjMKMBwU — BNO News Live (@BNODesk) February 6, 2023

Международная помощь

Мировые лидеры, в том числе премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский, министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, премьер Дании Марк Рютте готовы направить помощь Турции.

Также свою помощь предложили НАТО и Евросоюз.

Украинцы в Турции

Посольство Украины в Турции сейчас выясняет, если ли среди пострадавших украинцы.

Для помощи украинцам в Турции на базе посольства открыты две горячие линии: +90 539 550 98 98 и +90 312 442 15 93.

Родственники в Украине могут также обращаться по телефону: +380 44 238 15 88.

Самое мощное землетрясение за более чем 80 лет

Стивен Хикс, сейсмолог из Университетского колледжа Лондона, говорит, что нынешнее землетрясение может быть самым мощным за более чем 80 лет. Предыдущее сильнейшее землетрясение, также магнитудой 7,8, произошло на северо-востоке Турции в декабре 1939 года и унесло жизни 30 тыс. человек.

В январе 2020 года землетрясение магнитудой 6,7 произошло в районе Элязыг, города к востоку от Турции. В результате погиб 41 человек и более 1 600 получили ранения.

Just looking at the distribution of magnitude 7 and greater quakes since instrumental records began (~1900), today’s M7.8 event is by far the largest quake ever recorded in this region.

Most large earthquakes have occurred along the Northern Anatolian Fault in N. Turkey. pic.twitter.com/O7GP4iQsfz — Stephen Hicks ???????? (@seismo_steve) February 6, 2023

Из-за землетрясения в Турции в Италии предупредили о возможных цунами на юге страны. Людям посоветовали покинуть прибрежные районы.

Как измеряют замлетрясение?

Землетрясения измеряются с помощью сейсмографов, которые отслеживают сейсмические волны, проходящие через Землю после землетрясения.

Ученые использовали шкалу Рихтера в течение многих лет, но теперь в основном ориентируются на модифицированную шкалу интенсивности Меркалли, которая является более точной.