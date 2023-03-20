Березень, 20 в 21:58

У Джанкої на території тимчасово окупованого Кримського півострова прогриміли потужні вибухи у районі місцевого аеродрому.

Оновлено о 21:58. Після вибухів у частині міста Джанкой на Кримському півострові зникло електропостачання.

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Оновлено о 21:04. Про вибухи повідомляють місцеві жителі та пропагандистські Telegram-канали. Наразі не відомо, що саме могло вибухнути в Джанкої.

Джанкой на карті

За неофіційними даними, було збито безпілотник, стверджують користувачі соцмереж. Однак інформація потребує підтвердження.

Поблизу Джанкоя у Криму розташована військова авіабаза. Нині вона експлуатується ВМФ Росії у складі Чорноморського флоту.

До російської окупації Кримського півострова у 2014 році Джанкой був українським військовим аеродромом, а потім цивільним аеропортом.

Після початку повномасштабного вторгнення аеродром біля міста Джанкой став головним логістичним хабом армії РФ та місцем, де базуються ударні російські гелікоптери.

За думкою Forbes, для вдалого контрнаступу Збройних сил України до Криму необхідно буде знищити логістичну інфраструктуру Росії, зокрема і розташовану у місті Джанкой.

Журналісти видання стверджують, що це місто на Кримському півострові може опинитися в руїнах до того моменту, як туди увійдуть українські Сили оборони.