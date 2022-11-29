Ноябрь, 29 в 0:20

Для удачного контрнаступления Вооруженных сил Украины в Крым необходимо будет уничтожить логистическую инфраструктуру России, которую та во многом полагает на город Джанкой.

Как пишет Forbes, этот город на крымском полуострове может оказаться в руинах к тому моменту, как туда войдут украинский Силы обороны.

Джанкой, железнодорожный и автомобильный узел на севере Крыма, в 50 милях к югу от материковой части Украины, был важнейшим узлом в российской сети снабжения до сентября, когда украинские войска начали контрнаступление, в результате которого была освобождена большая часть оккупированного Россией юга Украины.

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Сейчас, когда российские полевые армии передислоцируются на левый берег Днепра, к югу от недавно освобожденного портового города Херсона, Джанкой приобретает еще большее значение для российских военных усилий. Кремль реорганизует сеть снабжения южного фронта, а Джанкой находится в центре новой сети.

— Украинские планировщики знают об этом. Поэтому неудивительно, что Джанкой стал главной целью длительной контрлогистической кампании Украины, — пишет Forbes.

Джанкой, довоенное население которого составляло всего 39 тыс. человек, не является большим городом. Но он расположен на главной железнодорожной ветке, идущей с юга России, через мост через Керченский пролив в северный Крым и южную Херсонскую область на левом берегу Днепра. Дороги E105 и E97 также пересекаются в Джанкое.

Кроме того, через город проходит канал, по которому пресная вода из Днепра поступает в Крым. В дополнение ко всему это, в Джанкое есть аэродром, который используется российской авиацией.

— Джанкой был очевидной базой для десятков российских батальонов, которые собрались в Крыму для более широкого наступления на юг Украины, начавшегося в конце февраля. Россияне быстро захватили большую часть южной Украины, в результате чего Джанкой оказался вне зоны досягаемости большинства вооружений Украины.

Издание отмечает, что ситуация для города начала меняться в мае, когда украинские войска перевооружились американскими высокомобильными артиллерийскими ракетными системами HIMARS и новейшими европейскими гаубицами и начали обстреливать российские линии снабжения.

— Пик контрлогистической кампании пришелся на 8 октября, когда украинские диверсанты заложили бомбу в грузовик, серьезно повредив Керченский мост, пишет издание.

Отметим, что Украина не подтверждала, что имеет отношение ко взрыву на Крымском мосту.

И если раньше мост имел две железнодорожные линии с высокой пропускной способностью, то теперь у него только одна линия, и ее пропускная способность, вероятно, ниже. Ремонтные работы завершатся не раньше 2023 года. Чтобы компенсировать это, россияне доставляют больше грузов в Крым и на юг Украины на кораблях, пишет Forbes.

В любом случае, попадая в Крым, все эти грузы по-прежнему перевозятся по железной и автомобильной дорогам — и проходят через Джанкой. В августе, по мере эскалации контрлогистической кампании Украины, украинские силы — возможно, HIMARS, работающие на пределе радиуса поражения — нанесли удар по аэродрому в Джанкое, вызвав взрывы, разрушившие склады боеприпасов и разбросавшие боеприпасы по близлежащим дорогам. Украинцы нанесли еще один удар по Джанкою 16 ноября, пишет издание, хотя, опять же, Киев не комментировал свою причастность к этим взрывам.

— Эти удары не повлияли на то, что Кремль сильно полагается на Джанкой. Действительно, по мере отступления российских войск с юга Украины к северу от Днепра, начиная с сентября, все больше и больше критически важных функций поддержки перемещалось в город на севере Крыма, — говорится в материале.

Генштаб ВСУ ранее отмечал новый полигон в Джанкое, где российские батальоны могут проводить тренировки своих призывников перед отправкой их на фронт.

— Украинские удары по Джанкою являются предпосылкой для возможного будущего контрнаступления Украины, направленного на окончательное освобождение Крыма от почти десятилетней оккупации, — отмечает издание.

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Черняка, в этом месяце россияне начали укреплять район вокруг Джанкоя, предвидя это нападение.

Но украинцы не начнут наземную атаку на Крым до тех пор, пока не подорвут логистику россиян на полуострове — в значительной степени путем обстрела Джанкоя, сделав его небезопасным для российских поездов, грузовиков и самолетов, пишет Forbes.

К тому времени, когда украинские бригады столкнутся с оборонительными земляными сооружениями вокруг Джанкоя, сам Джанкой, вероятно, уже будет лежать в руинах, резюмирует издание.