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Факти / Надзвичайні події

На дамбі під Вовчанськом автівка підірвалася на міні, водій загинув

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Розмінування Харківщини
Фото: ДСНС

Поблизу села Шестакове Вовчанської територіальної громади Чугуївського району Харківської області вранці 25 березня сталася трагедія – на дамбі легковик наїхав на міну, внаслідок вибуху його водій загинув.

Про це повідомляє управління ДСНС у Харківській області.

Ще один випадок з підривом боєприпасів, які залишилися після окупантів, стався сьогодні в селі Щурівка Балаклійської громади Ізюмського району.

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Біля ставка підірвався на невідомому вибуховому пристрої місцевий 56-річний рибалка.

Чоловікові відірвало праву стопу, потерпілого госпіталізували до Балаклійської лікарні.

Тому рятувальники радять бути дуже уважними і обережними, в жодному разі не чіпати підозрілі та незнайомі предмети, оминати ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.

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Джерело: ДСНС
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