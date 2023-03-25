На дамбі під Вовчанськом автівка підірвалася на міні, водій загинув

Березень, 25 в 11:43

Поблизу села Шестакове Вовчанської територіальної громади Чугуївського району Харківської області вранці 25 березня сталася трагедія – на дамбі легковик наїхав на міну, внаслідок вибуху його водій загинув.

Про це повідомляє управління ДСНС у Харківській області.

Ще один випадок з підривом боєприпасів, які залишилися після окупантів, стався сьогодні в селі Щурівка Балаклійської громади Ізюмського району.

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Біля ставка підірвався на невідомому вибуховому пристрої місцевий 56-річний рибалка.

Чоловікові відірвало праву стопу, потерпілого госпіталізували до Балаклійської лікарні.

Тому рятувальники радять бути дуже уважними і обережними, в жодному разі не чіпати підозрілі та незнайомі предмети, оминати ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.