Одна из мин сдетонировала: в Одесской области от взрыва пострадала база отдыха
У одного из пляжей в селе Сычавка Одесской области была обнаружена и контролировано уничтожена морская мина.
Другая мина сдетонировала, ударившись в прибрежные конструкции одного из мест отдыха и базирования малых плавсредств.
Повреждено несколько построек.
– Только благодаря тому, что доступ к объекту был ограничен, там не было людей и никто не пострадал, – сообщают в Оперативном командовании Юг.
По состоянию на 26 марта в ОК Юг отмечают, что минная ситуация как на суше деоккупированных территорий, так и в прибрежной акватории Черного моря чрезвычайно угрожающая.
Отметим, что за сутки вблизи Великой Александровки и Ивановки в Херсонской области на мине подорвались два человека.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 396-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: ОК Юг, Сергей Братчук
Фото: ОК Юг