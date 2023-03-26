Март, 26 в 11:59

У одного из пляжей в селе Сычавка Одесской области была обнаружена и контролировано уничтожена морская мина.

Другая мина сдетонировала, ударившись в прибрежные конструкции одного из мест отдыха и базирования малых плавсредств.

Повреждено несколько построек.

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– Только благодаря тому, что доступ к объекту был ограничен, там не было людей и никто не пострадал, – сообщают в Оперативном командовании Юг.

Одна из мин сдетонировала: в Одесской области от взрыва пострадала база отдыха / 3 фотографии

По состоянию на 26 марта в ОК Юг отмечают, что минная ситуация как на суше деоккупированных территорий, так и в прибрежной акватории Черного моря чрезвычайно угрожающая.

Отметим, что за сутки вблизи Великой Александровки и Ивановки в Херсонской области на мине подорвались два человека.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 396-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ОК Юг, Сергей Братчук

Фото: ОК Юг