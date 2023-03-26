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Факти / Надзвичайні події

На Херсонщині двоє молодиків підірвалися на міні. Їх госпіталізували

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
міна
Фото: ДСНС

У Високопільській громаді на російській вибухівці підірвалися двоє мирних жителів. 

Про це повідомляють у Херсонській ОВА.

– У полі поблизу села Іванівка двоє чоловіків, 24 та 18 років, натрапили на російську міну. Вона здетонувала, через вибух місцеві жителі дістали тяжкі поранення, – йдеться у повідомленні. 

Один постраждалий втратив обидві ноги, інший отримав поранення грудної клітини та мінно-вибухові травми. Обох шпиталізували до лікарні у Кривому Розі. 

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В ОВА зазначають, що це вже пʼятий випадок підриву мирних людей на російській вибухівці за цей тиждень. 

Лише за сім днів міни, залишені росіянами, забрали життя одного жителя Херсонщини, ще 5 – поранені.

– Вкотре нагадуємо, що мінна небезпека на Херсонщині залишається вкрай високою. Відвідувати території, які ще не обстежили сапери, – небезпечно! Цінуйте своє життя та здоровʼя, не ігноруйте елементарні рекомендації, – наголошують в ОВА.

Нагадаємо, 25 березня поблизу села Шестакове Вовчанської територіальної громади Чугуївського району Харківської області сталася трагедія – на дамбі легковик наїхав на міну, внаслідок вибуху його водій загинув.

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