В Брянске якобы нашли обломки дрона и бомбу

В российском городе Брянск упал беспилотник, начиненный взрывчаткой. Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.

Обломки дрона якобы обнаружил местный житель. Ресурс пишет, что они были найдены в лесу.

Кроме того, российские пропагандисты сообщают, что среди обломков якобы лежала бомба. Там предполагают, что летательный аппарат мог нести заряд из пластического взрывчатого вещества.

Большей информации, фото или видео с места происшествия сейчас нет. Как и подтверждения этой информации.

В конце марта неподалеку от Москвы нашли упавший беспилотник, на котором была надпись Слава Украине, а окрашен он в цвета украинского флага. Он тоже был обнаружен местным жителем.

4 апреля на Брянщине с дрона сбросили взрывчатку на местный военкомат, а также недалеко от здания МВД РФ.

По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, атака якобы произошла в Севском районе. Украинские военные или другие официальные лица этот инцидент не комментировали.

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