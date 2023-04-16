В Брянске якобы нашли обломки дрона и бомбу
В российском городе Брянск упал беспилотник, начиненный взрывчаткой. Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.
Обломки дрона якобы обнаружил местный житель. Ресурс пишет, что они были найдены в лесу.
Кроме того, российские пропагандисты сообщают, что среди обломков якобы лежала бомба. Там предполагают, что летательный аппарат мог нести заряд из пластического взрывчатого вещества.
Большей информации, фото или видео с места происшествия сейчас нет. Как и подтверждения этой информации.
В конце марта неподалеку от Москвы нашли упавший беспилотник, на котором была надпись Слава Украине, а окрашен он в цвета украинского флага. Он тоже был обнаружен местным жителем.
4 апреля на Брянщине с дрона сбросили взрывчатку на местный военкомат, а также недалеко от здания МВД РФ.
По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, атака якобы произошла в Севском районе. Украинские военные или другие официальные лица этот инцидент не комментировали.
Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.Ольга Чайко