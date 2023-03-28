Возле Москвы нашли обломки беспилотника с надписью Слава Украине – росСМИ
Неподалеку Москвы возле села Свитино во вторник, 28 марта, нашли упавший беспилотник, на котором была надпись Слава Украине.
Об этом сообщают российские пропагандисты и Telegram-каналы.
По информации Telegram-канала Baza, обломки нашел житель села Свитино в 100 метрах от железной дороги, когда гулял с собакой.
По предварительной информации, разрушений нет, люди не пострадали.
На крыльях дрона была нанесена надпись Слава Украине, а окрашен он в цвета украинского флага.
Другой Telegram-канал Shot написал, что размах крыла беспилотника — около двух метров. Предположительно, он самодельный – сделан из дерева и пенопласта.
Российские пропагандистские агентства писали, что на месте работают следователи.
При этом ни украинские, ни российские власти инцидент с беспилотником не комментировали.