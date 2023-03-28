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Факты / Світ / Росія

Возле Москвы нашли обломки беспилотника с надписью Слава Украине – росСМИ

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Требует проверки
Возле Москвы нашли обломки беспилотника с надписью Слава Украине – росСМИ

Неподалеку Москвы возле села Свитино во вторник, 28 марта, нашли упавший беспилотник, на котором была надпись Слава Украине.

Об этом сообщают российские пропагандисты и Telegram-каналы.

По информации Telegram-канала Baza, обломки нашел житель села Свитино в 100 метрах от железной дороги, когда гулял с собакой.

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По предварительной информации, разрушений нет, люди не пострадали.

На крыльях дрона была нанесена надпись Слава Украине, а окрашен он в цвета украинского флага.

Фото: Baza/Telegram

Другой Telegram-канал Shot написал, что размах крыла беспилотника — около двух метров. Предположительно, он самодельный – сделан из дерева и пенопласта.

Российские пропагандистские агентства писали, что на месте работают следователи.

При этом ни украинские, ни российские власти инцидент с беспилотником не комментировали.

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Источники: Baza, Shot

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