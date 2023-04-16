У Брянську нібито знайшли уламки дрона та бомбу

У російському місті Брянськ впав безпілотник, начинений вибухівкою. Про це повідомляє російський Telegram-канал Baza.

Уламки дрона нібито виявив місцевий житель. Ресурс пише, що вони були знайдені у лісі.

Крім того, російські пропагандисти повідомляють, що серед уламків нібито лежала бомба. Там припускають, що літальний апарат міг нести заряд із пластичної вибухової речовини.

Більшої інформації чи фото або відео з місця події зараз немає. Як і підтвердження цієї інформації.

Наприкінці березня неподалік Москви знайшли безпілотник, що впав, на якому був напис Слава Україні, а пофарбований він у кольори українського прапора. Його теж було виявлено місцевим жителем.

4 квітня на Брянщині з дрона скинули вибухівку на місцевий військкомат, а також неподалік будівлі МВС РФ.

За словами губернатора Брянської області Олександра Богомаза, атака начебто сталася у Севському районі. Українські військові чи інші офіційні особи цей інцидент не коментували.

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