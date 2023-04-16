У Брянську нібито знайшли уламки дрона та бомбу
У російському місті Брянськ впав безпілотник, начинений вибухівкою. Про це повідомляє російський Telegram-канал Baza.
Уламки дрона нібито виявив місцевий житель. Ресурс пише, що вони були знайдені у лісі.
Крім того, російські пропагандисти повідомляють, що серед уламків нібито лежала бомба. Там припускають, що літальний апарат міг нести заряд із пластичної вибухової речовини.
Більшої інформації чи фото або відео з місця події зараз немає. Як і підтвердження цієї інформації.
Наприкінці березня неподалік Москви знайшли безпілотник, що впав, на якому був напис Слава Україні, а пофарбований він у кольори українського прапора. Його теж було виявлено місцевим жителем.
4 квітня на Брянщині з дрона скинули вибухівку на місцевий військкомат, а також неподалік будівлі МВС РФ.
За словами губернатора Брянської області Олександра Богомаза, атака начебто сталася у Севському районі. Українські військові чи інші офіційні особи цей інцидент не коментували.
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко