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Марта Бондаренко, редактор ленты

Оккупанты обстреливают центр Херсона

Херсон
Фото: Depositphotos

Российские оккупанты начали массированный обстрел центра Херсона.

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.

Обновлено в 10:31. По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, враг ударил по району Центрального рынка. Известно по меньшей мере о шести раненых.

Александр Прокудин призывает людей спрятаться в укрытие.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 419-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Новость обновляется…

Война в Украине, Херсон
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Депортация детей из Херсонской области — зачем оккупанты похищают украинских сирот

Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.

Ольга Чайко
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