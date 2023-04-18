Оккупанты обстреливают центр Херсона
Российские оккупанты начали массированный обстрел центра Херсона.
Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.
Обновлено в 10:31. По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, враг ударил по району Центрального рынка. Известно по меньшей мере о шести раненых.
Александр Прокудин призывает людей спрятаться в укрытие.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 419-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
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Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.Ольга Чайко