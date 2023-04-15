На Херсонщине оккупанты дронами атаковали авто полиции: есть раненые
14 апреля российские военные с помощью беспилотников атаковали сотрудников полиции в Херсонской области.
Об этом в сегодняшней сводке сообщила полиция Херсонской области.
В Херсоне в микрорайоне Корабел служебный автомобиль полиции попал под атаку дронов. В результате происшествия двое полицейских получили ранения, а автомобиль — механические повреждения.
Кроме того, под обстрелом БПЛА оказались два служебных автомобиля полицейских в Бериславе. Из-за сброса модифицированных боеприпасов ранен один работник полиции, автомобили получили механические повреждения.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 416-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.Ольга Чайко