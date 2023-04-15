На Херсонщине оккупанты дронами атаковали авто полиции: есть раненые

14 апреля российские военные с помощью беспилотников атаковали сотрудников полиции в Херсонской области.

Об этом в сегодняшней сводке сообщила полиция Херсонской области.

В Херсоне в микрорайоне Корабел служебный автомобиль полиции попал под атаку дронов. В результате происшествия двое полицейских получили ранения, а автомобиль — механические повреждения.

Кроме того, под обстрелом БПЛА оказались два служебных автомобиля полицейских в Бериславе. Из-за сброса модифицированных боеприпасов ранен один работник полиции, автомобили получили механические повреждения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 416-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Нацполиция

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