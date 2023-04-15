Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
6 660 грн одним платежом: как украинцам зарегистрироваться на денежную помощь от организации ACTED
Я никому не пожелаю так прощаться со своим любимым человеком. Невеста Да Винчи рассказала, как пыталась его спасти
Зеленский и Дуда в Варшаве передали послание Кремлю: никогда больше вам не удастся нас поссорить
Курс доллара отпустят: что известно и когда это может произойти
Температура превысит норму: синоптики дали прогноз погоды на апрель
Україна
Малиновская Ангелина, редактор ленты

На Херсонщине оккупанты дронами атаковали авто полиции: есть раненые

поліція
Фото: Нацполиция

14 апреля российские военные с помощью беспилотников атаковали сотрудников полиции в Херсонской области.

Об этом в сегодняшней сводке сообщила полиция Херсонской области.

В Херсоне в микрорайоне Корабел служебный автомобиль полиции попал под атаку дронов. В результате происшествия двое полицейских получили ранения, а автомобиль — механические повреждения.

Кроме того, под обстрелом БПЛА оказались два служебных автомобиля полицейских в Бериславе. Из-за сброса модифицированных боеприпасов ранен один работник полиции, автомобили получили механические повреждения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 416-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Нацполиция
Безпілотники, Война в Украине, Дрони, Російська агресія, Херсонская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Бахмуте ВСУ делают все, чтобы стачивать боеспособность врага — Череватый
Бої за Бахмут
Обстрел Славянска и взрывы в Мариуполе: 416-й день войны (онлайн)
На Херсонщине оккупанты дронами атаковали авто полиции: есть раненые
В следующем пакете ЕС: Германия призвала ввести санкции против атомной отрасли РФ
Роберт Габек
ВСУ держат позиции под Угледаром и не дают врагу подойти к Авдеевке — Тарнавский
російська техніка під Вугледаром
В Воздушных силах рассказали, когда американские Patriot появятся в Украине
MIM-104 Patriot
Видео
Депортация детей из Херсонской области — зачем оккупанты похищают украинских сирот

Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.

Ольга Чайко
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:00 (15.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 09:30 (15.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 09:00 (15.04.2023)
випуски
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 08:30 (15.04.2023)
випуск
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь