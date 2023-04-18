Російські окупанти почали масований обстріл центру Херсону.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Оновлено о 11:55. Попередньо відомо про одного загиблого.

Ворожими снарядами посічено будівлю центрального ринку міста, вибиті вікна.

Оновлено о 10:31. За словами голови Офісу президента Андрія Єрмака, ворог вгатив по центральному ринку. Відомо про щонайменше шістьох поранених.

Олександр Прокудін закликає людей сховатися в укриття.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 419-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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