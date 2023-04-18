Окупанти обстрілюють центр Херсону
Російські окупанти почали масований обстріл центру Херсону.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Оновлено о 11:55. Попередньо відомо про одного загиблого.
Ворожими снарядами посічено будівлю центрального ринку міста, вибиті вікна.
Оновлено о 10:31. За словами голови Офісу президента Андрія Єрмака, ворог вгатив по центральному ринку. Відомо про щонайменше шістьох поранених.
Олександр Прокудін закликає людей сховатися в укриття.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 419-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко