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Юлия Соколова, редактор ленты

Ночная атака РФ: в Житомирской области повреждено промышленное предприятие

Вибух - дим після вибуху
Фото: Pixabay

В понедельник, 1 мая, во время ночной ракетной атаки на Украину российские оккупационные войска попали в промышленное предприятие на территории Житомирской области.

Об этом рассказал глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко в эфире телемарафона Єдині новини.

По его словам, сначала была информация, что враг атаковал иранскими дронами-камикадзе Шахед (Shahed). Но когда на место инцидента выехала следственно-оперативная группа, было установлено, что РФ нанесла удар крылатыми ракетами Х-101.

К счастью, пострадавших и жертв среди местного населения нет.

– Враг в очередной раз коварно ударил ракетами по Житомирской области… У нас пострадало промышленное предприятие. Но, вместе с тем нет жертв, нет пострадавших. И страна-террорист опять попала в гору со строительным мусором, — отметил Бунечко.

Он уточнил, что дроны враг в этот раз не применял. Во время атаки незначительные повреждения от ударной волны получило административное здание.

Под утро 1 мая в ОВА предупреждали об угрозе ракетного удара, призывали людей находиться в укрытиях и не фиксировать работу украинской ПВО.

Впоследствии руководительница управления информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Житомирской ОВА Ирина Дембицкая сообщила в комментарии Суспільному, что зафиксировано попадание рядом с одним из промышленных объектов.

Как известно, войска РФ 1 мая выпустили крылатые ракеты и дроны-камикадзе в сторону Киева. Все были ликвидированы.

В то же время оккупанты попали крылатыми ракетами в жилые дома в Днепропетровской области. Там есть разрушения, ранены люди.

В общей сложности российские войска выпустили 18 ракет, из них 15 уничтожили украинские военные.

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Источник: Суспільне
Война в Украине, Житомирская область, Ракетные удары России
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