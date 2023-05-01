У понеділок, 1 травня, під час нічної ракетної атаки на Україну російські окупаційні війська влучили в промислове підприємство на території Житомирської області.

Про це розповів голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко в ефірі телемарафону Єдині новини.

За його словами, спочатку була інформація, що ворог атакував іранськими дронами-камікадзе Шахед (Shahed). Але коли на місце інциденту виїхала слідчо-оперативна група, було встановлено, що РФ завдала удару крилатими ракетами Х-101.

На щастя, постраждалих та жертв серед місцевого населення немає.

– Ворог вкотре підступно вдарив ракетами по Житомирщині… В нас постраждало промислове підприємство. Але разом із тим точно немає жертв, немає постраждалих. І країна-терорист вкотре влучила в гору з будівельним сміттям, – зазначив Бунечко.

Він уточнив, що дрони ворог цього разу не застосовував. Під час атаки незначних пошкоджень від ударної хвилі зазнала адміністративна будівля.

Під ранок 1 травня в ОВА попереджали про загрозу ракетного удару, закликали людей перебувати в укриттях і не фіксувати роботу української ППО.

Згодом очільниця управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Житомирської ОВА Ірина Дембіцька повідомила в коментарі Суспільному, що зафіксовано влучання поруч із одним із промислових об’єктів.

Як відомо, війська РФ 1 травня випустили крилаті ракети та дрони-камікадзе у бік Києва. Усі були знищені.

Водночас окупанти поцілили крилатими ракетами у житлові будинки на Дніпропетровщині. Там є руйнування, поранено людей.

Загалом російські війська випустили 18 ракет, з них 15 знищили українські військові.

Джерело : Суспільне

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