Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Зображав із себе військового лідера: в ISW пояснили, навіщо Путін їздив на ТОТ
Окупанти залучили Ту-160 до нової ракетної атаки: що відомо про стратегічний бомбардувальник
В Польщі чоловік з ножем напав на українок. Одна загинула, двоє у лікарні
В Україні заборонили географічні назви, пов’язані з РФ – Зеленський підписав закон
У Почаївській лаврі парафіяни УПЦ МП заявили, що Путін – їхній правитель, а Україну бомбить Бог
Надзвичайні події
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Нічна атака РФ: на Житомирщині пошкоджено промислове підприємство

Вибух - дим після вибуху
Фото: Pixabay

У понеділок, 1 травня, під час нічної ракетної атаки на Україну російські окупаційні війська влучили в промислове підприємство на території Житомирської області.

Про це розповів голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко в ефірі телемарафону Єдині новини.

За його словами, спочатку була інформація, що ворог атакував іранськими дронами-камікадзе Шахед (Shahed). Але коли на місце інциденту виїхала слідчо-оперативна група, було встановлено, що РФ завдала удару крилатими ракетами Х-101.

На щастя, постраждалих та жертв серед місцевого населення немає.

– Ворог вкотре підступно вдарив ракетами по Житомирщині… В нас постраждало промислове підприємство. Але разом із тим точно немає жертв, немає постраждалих. І країна-терорист вкотре влучила в гору з будівельним сміттям, – зазначив Бунечко.

Він уточнив, що дрони ворог цього разу не застосовував. Під час атаки незначних пошкоджень від ударної хвилі зазнала адміністративна будівля.

Під ранок 1 травня в ОВА попереджали про загрозу ракетного удару, закликали людей перебувати в укриттях і не фіксувати роботу української ППО.

Згодом очільниця управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Житомирської ОВА Ірина Дембіцька повідомила в коментарі Суспільному, що зафіксовано влучання поруч із одним із промислових об’єктів.

Як відомо, війська РФ 1 травня випустили крилаті ракети та дрони-камікадзе у бік Києва. Усі були знищені.

Водночас окупанти поцілили крилатими ракетами у житлові будинки на Дніпропетровщині. Там є руйнування, поранено людей.

Загалом російські війська випустили 18 ракет, з них 15 знищили українські військові.

Читайте також
Вдарили б більшою кількістю, якби могли: Ігнат про нову ракетну атаку РФ
Російська ракета

Джерело: Суспільне
Війна в Україні, Житомирська область, Ракетні удари Росії
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Вбивали й розчленовували. Прокурор про звірства армії РФ під час окупації Харківщини
Нічна атака РФ: на Житомирщині пошкоджено промислове підприємство
В Україні виготовляють деякі запчастини для західної військової техніки – Резніков
Олексій Резніков
Ми виходимо на фінішну пряму в підготовці контрнаступу ЗСУ – Резніков
Олексій Резніков
Більше, ніж армія Чехії чи Угорщини: скільки окупантів воює під Бахмутом
російські окупанти
Сили ППО на заході України знищили п’ять ворожих крилатих ракет
MIM-104 Patriot
Відео
Ракетна атака 28 квітня: Ігнат розкрив тактику Росії

У Повітряних силах розповіли, звідки та які літаки застосувала РФ під час ракетної атаки по Україні вранці 28 квітня.

Яна Брензей, Валентина Летяк
Безкоштовний освітній проєкт CharityPro: як взяти участь та коли розпочинається навчання
Нічна атака РФ: на Житомирщині пошкоджено промислове підприємство
Наші герої мають бути певні, що про них подбають: в Одесі відкрили центр реабілітації RECOVERY
Нічна атака РФ: на Житомирщині пошкоджено промислове підприємство
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (30.04.2023)
Нічна атака РФ: на Житомирщині пошкоджено промислове підприємство
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (30.04.2023)
Нічна атака РФ: на Житомирщині пошкоджено промислове підприємство
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь