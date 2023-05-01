В понедельник, 1 мая, в ходе очередной атаки на Украину российские войска выпустили 18 ракет. Оккупанты, вероятно, не используют большее количество ракет из-за их дефицита.

Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона Єдині новини.

Он уточнил, что враг совершил атаку с Каспийского моря двумя самолетами Ту-160, а также из Мурманской области РФ девятью самолетами Ту-95.

– Всего было выпущено 18 ракет. Эти самолеты могут выпускать гораздо больше ракет. Даже один Ту-95 может восемь выпустить крылатых ракет, а то и больше… Ту-160 примерно вдвое больше может нести ракет, чем Ту-95, — объяснил Игнат.

По его словам, оккупанты применили ракеты Х-101 и Х-555. Воздушные силы ВСУ уничтожили 15 ракет.

Игнат подтвердил, что немассированная атака является свидетельством того, что Россия действительно испытывает дефицит ракет. По его словам, учитывая то количество самолетов, которое РФ поднимала в небо 1 мая, залп мог быть значительно масштабнее.

– Это признак того (дефицита ракет у РФ. — Ред.). Потому что было бы больше – ударили бы больше, если бы могли позволить себе потратить… Противник отработал тем количеством, которое ему было не жалко выбросить по нашим объектам. Это и является признаком того, что враг не наносит тех массированных ударов, потому что ракет нужно еще, — отметил он.

Как известно, Россия под утро выпустила крылатые ракеты и дроны-камикадзе в сторону Киева. Все вражеские ракеты и БпЛА в воздушном пространстве столицы были уничтожены.

Оккупанты также обстреляли Днепропетровскую область крылатыми ракетами. Там есть попадания в жилые дома, ранены люди.

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