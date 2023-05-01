Укр Рус Eng
Поддержать
Укр Рус Eng
Популярные
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
Оккупанты привлекли Ту-160 к новой ракетной атаке: что известно о стратегическом бомбардировщике
В Польше мужчина с ножом напал на украинок. Одна погибла, двое в больнице
В Украине запретили географические названия, связанные с РФ — Зеленский подписал закон
В Почаевской лавре прихожане УПЦ МП заявили, что Путин — их правитель, а Украину бомбит Бог
Україна
Юлия Соколова, редактор ленты

Ударили бы большим количеством, если бы могли: Игнат о новой ракетной атаке РФ

Російська ракета
Фото: УНИАН

В понедельник, 1 мая, в ходе очередной атаки на Украину российские войска выпустили 18 ракет. Оккупанты, вероятно, не используют большее количество ракет из-за их дефицита.

Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона Єдині новини.

Он уточнил, что враг совершил атаку с Каспийского моря двумя самолетами Ту-160, а также из Мурманской области РФ девятью самолетами Ту-95.

– Всего было выпущено 18 ракет. Эти самолеты могут выпускать гораздо больше ракет. Даже один Ту-95 может восемь выпустить крылатых ракет, а то и больше… Ту-160 примерно вдвое больше может нести ракет, чем Ту-95, — объяснил Игнат.

По его словам, оккупанты применили ракеты Х-101 и Х-555. Воздушные силы ВСУ уничтожили 15 ракет.

Игнат подтвердил, что немассированная атака является свидетельством того, что Россия действительно испытывает дефицит ракет. По его словам, учитывая то количество самолетов, которое РФ поднимала в небо 1 мая, залп мог быть значительно масштабнее.

– Это признак того (дефицита ракет у РФ. — Ред.). Потому что было бы больше – ударили бы больше, если бы могли позволить себе потратить… Противник отработал тем количеством, которое ему было не жалко выбросить по нашим объектам. Это и является признаком того, что враг не наносит тех массированных ударов, потому что ракет нужно еще, — отметил он.

Как известно, Россия под утро выпустила крылатые ракеты и дроны-камикадзе в сторону Киева. Все вражеские ракеты и БпЛА в воздушном пространстве столицы были уничтожены.

Оккупанты также обстреляли Днепропетровскую область крылатыми ракетами. Там есть попадания в жилые дома, ранены люди.

Читайте также
Оккупанты привлекли Ту-160 к новой ракетной атаке: что известно о стратегическом бомбардировщике
Ударили бы большим количеством, если бы могли: Игнат о новой ракетной атаке РФ

Война в Украине, Повітряні сили України, Ракетные удары России, Юрій Ігнат
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Воздушные силы показали снаряженные американскими ракетами Су-25 с посланиями для оккупантов
Ударили бы большим количеством, если бы могли: Игнат о новой ракетной атаке РФ
В Мариуполе зафиксировали перемещение новейших российских танков Т-90
російські танки Т-90, переміщення російської техніки
Ночная ракетная атака: на Днепропетровщине повреждены 86 домов, ранены 34 человека
ракетний удар по Дніпропетровщині
Последние 72 часа выдают неготовность РФ к контрнаступлению Украины — CNN
Ударили бы большим количеством, если бы могли: Игнат о новой ракетной атаке РФ
Всеобщая мобилизация в Украине 2023: как проходит и будут ли изменения
Військовий, мобілізація
Видео
Ракетная атака 28 апреля: Игнат раскрыл тактику России

В Воздушных силах рассказали, откуда и какие самолеты применила РФ во время ракетной атаки по Украине утром 28 апреля.

Яна Брензей, Валентина Летяк
Бесплатный образовательный проект CharityPro: как принять участие и когда начинается обучение
Ударили бы большим количеством, если бы могли: Игнат о новой ракетной атаке РФ
Наши герои должны быть уверены, что о них позаботятся: в Одессе открыли центр реабилитации RECOVERY
Ударили бы большим количеством, если бы могли: Игнат о новой ракетной атаке РФ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (30.04.2023)
Ударили бы большим количеством, если бы могли: Игнат о новой ракетной атаке РФ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (30.04.2023)
Ударили бы большим количеством, если бы могли: Игнат о новой ракетной атаке РФ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь