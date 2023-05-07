Россияне ударили ракетой С-300 по Балаклее: есть раненые

Сегодня, 7 мая, российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Балаклея Изюмского района Харьковской области.

Об этом сообщил глава области Олег Синегубов.

Предварительно, ракета С-300 попала на территорию одного из автопарков. Известно о пяти пострадавших.

Две женщины 75 лет и одна 50-летняя женщина получили взрывные травмы. Двое мужчин — 20-ти и 85-ти лет имеют легкие повреждения.

Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. На месте работают все экстренные службы.

Ночью российская авиация обстреляла ракетами Х-22 Ольшанскую и Константиновскую общины Николаевской области.

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