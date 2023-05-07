Росіяни вдарили ракетою С-300 по Балаклії: є поранені

Сьогодні, 7 травня, російські окупанти завдали ракетного удару по місту Балаклія Ізюмського району, що на Харківщині.

Про це повідомив очільник області Олег Синєгубов.

Попередньо, ракета С-300 влучила на територію одного з автопарків. Відомо про щонайменше п’ятьох постраждалих.

Дві жінки 75 років та одна 50-річна жінка отримали вибухові травми. Двоє чоловіків 20 та 85 років мають легкі ушкодження.

Медики надають потерпілим усю необхідну допомогу. Зараз на місці працюють усі екстрені служби.

Вночі російська авіація обстріляла ракетами Х-22 Ольшанську та Костянтинівську громади Миколаївської області.

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