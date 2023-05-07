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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Росіяни вдарили ракетою С-300 по Балаклії: є поранені

ЗРК С-300
Фото: Getty Images

Сьогодні, 7 травня, російські окупанти завдали ракетного удару по місту Балаклія Ізюмського району, що на Харківщині.

Про це повідомив очільник області Олег Синєгубов.

Попередньо, ракета С-300 влучила на територію одного з автопарків. Відомо про щонайменше п’ятьох постраждалих.

Дві жінки 75 років та одна 50-річна жінка отримали вибухові травми. Двоє чоловіків 20 та 85 років мають легкі ушкодження.

Медики надають потерпілим усю необхідну допомогу. Зараз на місці працюють усі екстрені служби.

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Вночі російська авіація обстріляла ракетами Х-22 Ольшанську та Костянтинівську громади Миколаївської області.

Балаклія, Ракетні удари Росії, Харківська область
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