Российский военнослужащий Валерий Буслов с позывным Гранит, во время оккупации Балаклеи в Харьковской области, подписывал приказы, которые позволяли так называемой полиции задерживать и пытать жителей города.

Об этом пишет Reuters, журналисты которого провели расследование, пообщавшись с самим Бусловым, а также с жертвами пыток и украинскими правоохранителями.

Материал, опубликованный Reuters под заголовком Российский военный комендант, который наблюдал за господством страха в украинском городе, пытается восстановить происходящее в Балаклее во время оккупации.

Факты ICTV приводят полный перевод опубликованного расследования:

Во время проведения допроса сотрудниками российской разведки в отделении полиции в украинском городе Балаклея в июне местный предприниматель Руслан Волобуев был избит одним из мужчин. В какой-то момент, по словам Волобуева, в комнату вошел плотного телосложения мужчина лет 40 с расщелиной подбородка. Он поприветствовал двух допрашиваемых, пожал им руки и ушел.

Этот человек был военным комендантом Балаклеи, ключевой фигурой в полугодовой оккупации Россией этого города на востоке Украины. По данным местной полиции, российские войска незаконно задержали не менее 200 гражданских лиц в этом городе, а в некоторых случаях применяли пытки, сообщили Reuters четыре жителя. Десятки задержанных из Балаклеи и окрестностей остаются пропавшими без вести, сказала Неля Холод, волонтер, помогающая установить личности пропавших без вести.

Жители города знали коменданта только по его позывному Гранит, как сообщало агентство Reuters в октябрьском расследовании о выводе российских войск из города.

— Военный комендант, который входил в состав военной полиции Министерства обороны России, был самым старшим военным в городе, ответственным за охрану порядка среди местного населения, согласно спискам совещаний командиров оккупационных частей, изученным агентством Reuters.

Это Валерий Сергеевич Буслов, 46-летний подполковник военной полиции. Служба безопасности Украины, а также двое российских коллег Буслова — в том числе один, работавший в российском военном штабе, отвечавшем за Балаклею, — сказали, что это настоящее имя Гранита. Волобуев и две жительницы города, видевшие коменданта, сказали, что он выглядел так же, как Буслов, когда агентство Reuters поделилось его фотографиями.

По словам нескольких военнослужащих и документов, найденных в командном бункере на окраине Балаклеи, которые изучило агентство Reuters, группа министерства обороны, размещенная в городе, была сформирована из подразделений, базирующихся в Калининградской области России. В одном из документов Валерий Сергеевич Буслов указан как один из российских офицеров, присутствующих в Балаклеи, а его роль — военный комендант.

Когда Reuters позвонило по телефону, указанному для Валерия Сергеевича Буслова в Калининграде, мужчина назвал себя этим именем и не стал оспаривать, что он был военным комендантом. Но он отрицал, что был в Балаклее или использовал позывной Гранит. О найденном документе, в котором фигурирует имя Буслова, он сказал: “Для меня это ничего не значит”.

Кремль, который отрицает совершение военных преступлений или нападения на гражданских лиц, не ответил на просьбу о комментарии. Министерство обороны и Федеральная служба безопасности (ФСБ) России также не ответили на запросы. Как ранее сообщало агентство Reuters, списки участников совещания показывают, что в Балаклеи действовал отдельный командир российских боевых сил.

Украинские и международные следователи в настоящее время пытаются определить ответственных за любые злоупотребления на оккупированных Россией территориях Украины с тех пор, как Москва начала полномасштабное вторжение в прошлом году. Киев утверждает, что Россия использовала 27 мест незаконного содержания под стражей и пыток в Харьковской области, в которую входит Балаклея, и что около 1,3 тыс. человек из этого региона пропали без вести по состоянию на февраль.

Reuters не видел доказательств того, что военный комендант лично осуществлял или отдавал приказы о нарушениях в Балаклее, но он находился в непосредственной близости от них. Его офис располагался в издательском доме через дорогу от отделения полиции, где, по словам Волобуева и еще трех жителей, их избивали или они были свидетелями издевательств.

В знак того, что комендатура могла быть причастна к задержаниям, один местный житель, попросивший называть его только по имени Александр, сказал, что видел, как людей приводили в здание, где располагается офис Гранита, в наручниках или с мешками на голове, не уточнив, сколько именно. Он добавил, что видел, как их вскоре отпустили.

Волобуев, 46-летний владелец кафе, сказал, что позже узнал, что человек, вошедший в комнату для допросов, был военным комендантом, когда увидел его во время прогулки по городу, а другой местный житель сказал ему, что это был Гранит.

В ответ на вопросы Reuters о коменданте Балаклеи и предполагаемом жестоком обращении с жителями города, СБУ в своем заявлении сообщила, что подполковник Валерий Сергеевич Буслов, военный комендант Калининградского гарнизона Министерства обороны России, был военным комендантом Балаклеи с марта по сентябрь прошлого года и что он использовал позывной Гранит.

— Он подписал ряд приказов и распоряжений, которые позволяли военнослужащим вооруженных сил Российской Федерации, незаконных военных формирований проводить незаконные задержания гражданского населения, — заявили в СБУ.

В заявлении добавляется, что следователи СБУ проводят досудебное расследование по подозрению в совершении российскими военнослужащими преступных действий в отношении мирных жителей Балаклеи. В ведомстве отказались предоставить доказательства предполагаемых противоправных действий Буслова или других российских военнослужащих, заявив, что украинское законодательство не позволяет обнародовать доказательства, которые являются частью ведущегося расследования.

Источник в правоохранительных органах Украины, знакомый с деятельностью СБУ и говоривший на условиях анонимности, сообщил, что следователи готовят “уведомление о подозрении” в отношении Буслова, которое может стать предварительным шагом к началу официального уголовного расследования.

Офис генерального прокурора Украины не ответил на просьбу о комментарии.

Российские войска взяли под контроль Балаклею, расположенную примерно в 70 км к югу от Харькова, в начале марта 2022 года и вывели войска в начале сентября. Несколько недель спустя агентство Reuters посетило этот район и обнаружило тысячи страниц документов — включая списки совещаний и список с именем Буслова — в здании на окраине Балаклеи, которое российские войска использовали в качестве командного бункера.

Военная комендатура располагалась в отдельном здании, в издательстве города. Там на простенькой деревянной стойке для винтовок висели позывные владельцев оружия, в том числе Гранит. Подвал этого здания, где были видны камеры наблюдения и металлические клетки, служил камерой для задержанных, сказала женщина, работавшая в издательстве.

Агентство Reuters не смогло подтвердить рассказы жителей Балаклеи о жестоком обращении, но следственный орган, уполномоченный ООН, установил, что Россия совершала военные преступления в некоторых частях Украины, включая незаконные задержания и пытки гражданских лиц.

На фотографиях, размещенных в социальных сетях, связанных с Бусловым, изображен коренастый мужчина в парадной форме с медалями на груди. Он служил военным комендантом Калининградского гарнизона, отвечая за поддержание дисциплины среди военнослужащих и моряков, размещенных там, согласно статье в военной газете за 2019 год.

Он также входил вместе с высокопоставленными калининградскими чиновниками в гражданский комитет по общественной безопасности.

По словам Александра, одной из двух жительниц и еще одной местной жительницы, к маю в Балаклею прибыл военный комендант.

По городу он передвигался на джипе УАЗ российского производства в сопровождении двух бронемашин, сказала местная жительница, которая попросила называть ее только по имени — Ольга. Однажды она заметила его издалека в бронежилете и солнцезащитных очках, и стоявший в карауле российский солдат сказал ей, что это Гранит, — вспоминает 48-летняя Ольга.

По словам Волобуева и еще одного местного жителя, комендатура выдавала пропуска, которые позволяли отдельным людям нарушать комендантский час в ночное время или выезжать за пределы Балаклеи для покупки товаров.

Агентство Reuters опросило девять человек, которые сказали, что были задержаны в отделении полиции во время российской оккупации; еще трое сказали, что там содержались их друзья или родственники. Многие местные жители сказали, что не хотят называть свои полные имена из страха быть обвиненными в сотрудничестве с русскими.

По словам четырех местных жителей, российские войска сказали жителям, разыскивающим задержанных членов семьи, идти к Граниту и ходатайствовать об их освобождении.

Одна из двух жительниц, которая сказала, что Буслов похож на военного коменданта, была 82-летняя пенсионерка по имени Людмила. Она рассказала, что ее сын, ветеран украинской армии, был задержан в Балаклее в апреле прошлого года, и что она неоднократно обращалась к Граниту и его помощнику с просьбой освободить его. Они сказали, что попытаются найти его, но так и не нашли, по словам Людмилы, которая до сих пор не знает его местонахождения.

Александр сказал, что его брат был задержан в том же месяце и до сих пор не найден. По словам Александра, чиновники в российской администрации сказали ему, что все вопросы, связанные с военными, решает комендатура. Александр сказал, что во время неоднократных посещений он обращался за информацией к человеку в балаклаве, который представился Гранитом, но так и не получил четкого ответа о местонахождении своего брата.

Фото: коллаж из изображений из соцсети / Vkontakte

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