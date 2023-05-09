Уничтожено около 15 ракет – КГВА об обстреле Киева 9 мая

9 мая в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено около полутора десятка вражеских воздушных целей.

Выпущенные крылатые ракеты, предположительно типа Х-101 (Х-555), не достигли своих целей.

Такие предварительные данные сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Обновлено в 06:44. Для ночной атаки российские оккупанты применили четыре борта стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.

– Противовоздушная оборона столицы снова сработала отлично! Попаданий не допущено. Предварительно, без жертв и серьезных разрушений в результате падения обломков. Информация обновляется и уточняется. Спасибо нашей ПВО за сохраненные жизни киевлян! – сообщил Сергей Попко.

Городской глава Киева Виталий Кличко уточняет: обломок сбитой ракеты, что вспыхнул, упав на частный двор в Голосеевском районе столицы, уже потушили. Пострадавших и повреждений нет.

На месте еще работают специалисты-взрывотехники, спасатели и полиция.

По словам Сергея Попко, 9 мая была уже пятая воздушная атака по Киеву с начала месяца.

Чтобы выявить и максимально истощить ПВО Киева, накануне россияне намеренно привлекли рекордное количество дронов-камикадзе типа Shahed.

– С максимальной плотностью и мощностью нападения к 9 мая! Это проявление настоящего культа “Победобесия” – со дня окончания Второй мировой войны создать себе сакральную дату и пытаться убить в этот день как можно больше гражданского населения! – отмечает начальник КМВА.

Обновлено в 06:06. По данным начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко, обломки ракет упали в Голосеевском и Шевченковском районах.

В Голосеевском районе из-за падения обломков произошло возгорание во дворе частного дома. Информация по этому поводу еще проверяется.

В Шевченковском районе обломки упали на проезжую часть.

Информация о пострадавших не поступала.

– Данные предварительные, уточняются! – подчеркивает Сергей Попко.

Обновлено 05.28. В Киеве прогремел еше один взрыв, сообщает КГВА.



Обновлено 05.08. Киевская областная военная администрация сообщает о ракетной угрозе – силы ПВО работают по целям.

Обновлено 04.50. Мониторинговые паблики сообщают о движущейся в направлении Киева ракете.

9 мая около 4:40 утра в Киеве раздался взрыв. В это время тревога в городе продолжалась 40 минут.

Последняя атака на Киев была осуществлена 8 мая — враг атаковал столицу дронами, пострадали люди, поврежден жилой дом.

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