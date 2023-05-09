Уничтожено около 15 ракет – КГВА об обстреле Киева 9 мая
9 мая в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено около полутора десятка вражеских воздушных целей.
Выпущенные крылатые ракеты, предположительно типа Х-101 (Х-555), не достигли своих целей.
Такие предварительные данные сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
Обновлено в 06:44. Для ночной атаки российские оккупанты применили четыре борта стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.
– Противовоздушная оборона столицы снова сработала отлично! Попаданий не допущено.
Предварительно, без жертв и серьезных разрушений в результате падения обломков. Информация обновляется и уточняется. Спасибо нашей ПВО за сохраненные жизни киевлян! – сообщил Сергей Попко.
Городской глава Киева Виталий Кличко уточняет: обломок сбитой ракеты, что вспыхнул, упав на частный двор в Голосеевском районе столицы, уже потушили. Пострадавших и повреждений нет.
На месте еще работают специалисты-взрывотехники, спасатели и полиция.
По словам Сергея Попко, 9 мая была уже пятая воздушная атака по Киеву с начала месяца.
Чтобы выявить и максимально истощить ПВО Киева, накануне россияне намеренно привлекли рекордное количество дронов-камикадзе типа Shahed.
– С максимальной плотностью и мощностью нападения к 9 мая! Это проявление настоящего культа “Победобесия” – со дня окончания Второй мировой войны создать себе сакральную дату и пытаться убить в этот день как можно больше гражданского населения! – отмечает начальник КМВА.
Обновлено в 06:06. По данным начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко, обломки ракет упали в Голосеевском и Шевченковском районах.
В Голосеевском районе из-за падения обломков произошло возгорание во дворе частного дома. Информация по этому поводу еще проверяется.
В Шевченковском районе обломки упали на проезжую часть.
Информация о пострадавших не поступала.
– Данные предварительные, уточняются! – подчеркивает Сергей Попко.
Обновлено 05.28. В Киеве прогремел еше один взрыв, сообщает КГВА.
Обновлено 05.08. Киевская областная военная администрация сообщает о ракетной угрозе – силы ПВО работают по целям.
Обновлено 04.50. Мониторинговые паблики сообщают о движущейся в направлении Киева ракете.
9 мая около 4:40 утра в Киеве раздался взрыв. В это время тревога в городе продолжалась 40 минут.
Последняя атака на Киев была осуществлена 8 мая — враг атаковал столицу дронами, пострадали люди, поврежден жилой дом.
Война в Украине длится 440 день — следите за последними новостями в Украине в текстовом онлайне.
8 мая в Украине - День памяти и примирения, именно 8 мая 1945 года гитлеровская Германия капитулировала. Президент Владимир Зеленский предложил парламенту окончательно установить эту дату, а не 9 мая, Днем памяти и победы над нацизмом.Кристина Гавриш, Юлия Захарченко