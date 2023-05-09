Вибух у Києві 9 травня – оголошено повітряну тривогу
9 травня близько 4:40 ранку у Києві пролунав вибух. У цей час тривога в місті тривала 40 хвилин.
Оновлено 05.08. Київська обласна військова адміністрація повідомляє про ракетну загрозу – сили ППО працюють по цілях.
Оновлено 04.50. Моніторингові пабліки повідомляють про ракету, що рухається в напрямку Києва.
Офіційних повідомлень наразі немає.
Останню атаку на Київ було скоєно 8 травня – ворог атакував столицю дронами, постраждали люди, пошкоджено житловий будинок.
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8 травня в Україні – День пам'яті та примирення, саме 8 травня 1945 року гітлерівська Німеччина капітулювала. Президент Володимир Зеленський запропонував парламенту остаточно встановити цю дату, а не 9 травня, Днем пам'яті та перемоги над нацизмом.Христина Гавриш, Юлія Захарченко