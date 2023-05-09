Вибух у Києві 9 травня – оголошено повітряну тривогу

9 травня близько 4:40 ранку у Києві пролунав вибух. У цей час тривога в місті тривала 40 хвилин.

Оновлено 05.08. Київська обласна військова адміністрація повідомляє про ракетну загрозу – сили ППО працюють по цілях.

Оновлено 04.50. Моніторингові пабліки повідомляють про ракету, що рухається в напрямку Києва.

Офіційних повідомлень наразі немає.

Останню атаку на Київ було скоєно 8 травня – ворог атакував столицю дронами, постраждали люди, пошкоджено житловий будинок.

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