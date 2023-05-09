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Лілія Стрілець, головна редакторка

Вибух у Києві 9 травня – оголошено повітряну тривогу

ППО працює

9 травня близько 4:40 ранку у Києві пролунав  вибух. У цей час тривога в місті тривала 40 хвилин.

Оновлено 05.08. Київська обласна військова адміністрація повідомляє про ракетну загрозу –  сили ППО працюють по цілях.

Оновлено 04.50. Моніторингові пабліки повідомляють про ракету, що рухається в напрямку Києва.

Офіційних повідомлень наразі немає.

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Війна в Україні триває 440 день – стежте за останніми новинами України в текстовому онлайні.

Вибух, Київ
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