Воздушная тревога в Киеве и области: раздаются взрывы
В Киеве объявлен сигнал воздушной тревоги. Уже прозвучали первые взрывы.
Обновлено в 00:12. В окрестностях Киева работает ПВО, сообщает городская военная администрация. Жителей призывают находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
Обновлено 8 мая в 00:05. В Киевской области — угроза беспилотников, силы ПВО работают по целям, сообщает Киевская областная военная администрация.
— Находитесь в укрытиях и других безопасных местах до окончания тревоги. Берегите себя и близких, — отметили в КОВА.
Обновлено в 23:58. Предварительно, работают силы противовоздушной обороны.
Обновлено в 23:42. В Киеве объявили сигнал воздушной тревоги. По предварительным данным, существует угроза атаки вражеских ударных дронов-камикадзе.
Местные Telegram-каналы сообщают, что в Киевской области зафиксированы воздушные объекты. Могут работать силы и системы противовоздушной обороны.
Гуляйполе мужественно не повинуется оккупантам, хотя те ежедневно коварно и хаотично стреляют по нему из артиллерии и авиации. Там уже не осталось уцелевших домов, но еще живет несколько тысяч людей, которые по разным причинам предпочитают не уезжать из городка, хотя света и водоснабжения нет больше года.Андрей Почтев