Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Атаку на Кремль совершил опытный оператор беспилотника — эксперт
Заканчиваются боевики, а не снаряды: Череватый объяснил заявление Пригожина о “выходе из Бахмута”
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Срочно
Все дроны и ракеты уничтожены: что известно об атаке на Киев ночью 4 мая
Била и издевалась: у самой старшей матери Украины забрали 12-летнюю дочь
Происшествия
Проверено
Юля Захарченко, редактор ленты

Воздушная тревога в Киеве и области: раздаются взрывы

Воздушная тревога в Киеве и области: раздаются взрывы
Фото: Минобороны

В Киеве объявлен сигнал воздушной тревоги. Уже прозвучали первые взрывы.

Обновлено в 00:12. В окрестностях Киева работает ПВО, сообщает городская военная администрация. Жителей призывают находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Обновлено 8 мая в 00:05. В Киевской области — угроза беспилотников, силы ПВО работают по целям, сообщает Киевская областная военная администрация.

— Находитесь в укрытиях и других безопасных местах до окончания тревоги. Берегите себя и близких, — отметили в КОВА.

Обновлено в 23:58. Предварительно, работают силы противовоздушной обороны.

Обновлено в 23:42. В Киеве объявили сигнал воздушной тревоги. По предварительным данным, существует угроза атаки вражеских ударных дронов-камикадзе.

Местные Telegram-каналы сообщают, что в Киевской области зафиксированы воздушные объекты. Могут работать силы и системы противовоздушной обороны.

Взрывы в Киеве и Киевской области 7 мая 2023 — что известно о взрывах на Киевщине

Читайте также
В Одесской области поднялся пожар после взрыва
Воздушная тревога в Киеве и области: раздаются взрывы

Безпілотники, Война в Украине, Взрыв, Дрони, Київ, Киевская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Угроза атаки вражеских дронов: в Житомирской области раздаются взрывы
Вибух
В Черниговской области раздаются взрывы во время воздушной тревоги: что известно
вибух
В Одесской области поднялся пожар после взрыва
Воздушная тревога в Киеве и области: раздаются взрывы
США предлагали Турции отправить в Украину российскую систему ПВО С-400, но Анкара отказалась
Воздушная тревога в Киеве и области: раздаются взрывы
В Херсоне после взрывов частично пропал свет
Воздушная тревога в Киеве и области: раздаются взрывы
Видео
Повреждены почти все постройки! Кто остался в Гуляйполе и кто спасает город

Гуляйполе мужественно не повинуется оккупантам, хотя те ежедневно коварно и хаотично стреляют по нему из артиллерии и авиации. Там уже не осталось уцелевших домов, но еще живет несколько тысяч людей, которые по разным причинам предпочитают не уезжать из городка, хотя света и водоснабжения нет больше года.

Андрей Почтев
ДНК. Свои: как женщина ищет информацию о брате в плену РФ
Воздушная тревога в Киеве и области: раздаются взрывы
В Киеве прошел конгресс, посвященный женщинам в сфере безопасности и обороны
Воздушная тревога в Киеве и области: раздаются взрывы
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (05.05.2023)
Воздушная тревога в Киеве и области: раздаются взрывы
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (05.05.2023)
Воздушная тревога в Киеве и области: раздаются взрывы
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь