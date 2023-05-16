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В Киевской области слышны звуки взрывов: силы ПВО работают по БПЛА
В Киевской области слышны звуки взрывов, сообщают местные жители. Украинцев предупреждают об угрозе ударов с беспилотников.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что южнее Борисполя силы противовоздушной обороны работают по БПЛА.
— В столице и области снова тревога. Оставайтесь в укрытиях, — призвал мэр столицы.
Борисполь на карте
Воздушная тревога в Украине
Стоит отметить, что сейчас сигнал воздушной тревоги раздается в Киевской области, столице, Луганской и Донецкой областях, Никопольском районе и временно оккупированном Крыму.
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