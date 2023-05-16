У Київській області чутно звуки вибухів: сили ППО працюють по БПЛА
У Київській області чутно звуки вибухів, повідомляють місцеві жителі. Українців попереджають про загрозу ударів з безпілотників.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що південніше Борисполя сили протиповітряної оборони працюють по БПЛА.
– У столиці й області знову тривога. Залишайтеся в укриттях, – закликав мер столиці.
Бориспіль на карті
Повітряна тривога в Україні
Варто зазначити, що наразі сигнал повітряної тривоги лунає у Київській області, столиці, Луганській та Донецькій областях, Нікопольському районі та тимчасово окупованому Криму.
Льотчик 204 бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ, майор Вадим Ворошилов із позивним Karaya в інтерв'ю ведучому Фактів ICTV Вадиму Карп'яку розповів про кількість літаків F-16, які докорінно зміняться ситуацію як у небі, так і на землі.Тетяна Забожко