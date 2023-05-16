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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У Київській області чутно звуки вибухів: сили ППО працюють по БПЛА

вибух
Фото: Pixabay

У Київській області чутно звуки вибухів, повідомляють місцеві жителі. Українців попереджають про загрозу ударів з безпілотників.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що південніше Борисполя сили протиповітряної оборони працюють по БПЛА.

– У столиці й області знову тривога. Залишайтеся в укриттях, – закликав мер столиці.

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Варто зазначити, що наразі сигнал повітряної тривоги лунає у Київській області, столиці, Луганській та Донецькій областях, Нікопольському районі та тимчасово окупованому Криму.

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Безпілотники, Бориспіль, Війна в Україні, Вибух, Дрони, Київ, Київська область
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