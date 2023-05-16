У Київській області чутно звуки вибухів: сили ППО працюють по БПЛА

У Київській області чутно звуки вибухів, повідомляють місцеві жителі. Українців попереджають про загрозу ударів з безпілотників.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що південніше Борисполя сили протиповітряної оборони працюють по БПЛА.

– У столиці й області знову тривога. Залишайтеся в укриттях, – закликав мер столиці.

Бориспіль на карті

Повітряна тривога в Україні

Варто зазначити, що наразі сигнал повітряної тривоги лунає у Київській області, столиці, Луганській та Донецькій областях, Нікопольському районі та тимчасово окупованому Криму.

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