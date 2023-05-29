Россияне дважды ударили по Торецку авиабомбами: 2 человека погибли, 8 ранены
В результате вражеского удара по Торецку Донецкой области два человека погибли, еще восемь — получили ранения.
Как сообщил глава ОВА Павел Кириленко, в 11:30 россияне дважды ударили по городу авиацией — фугасными авиационными бомбами (ФАБ250).
— Повреждены АЗС и многоэтажное здание. На месте работают спасатели и полиция, раненые получают необходимую медицинскую помощь, — написал Кириленко в Telegram.
Глава ОВА призвал жителей прифронтовых общин своевременно эвакуироваться, чтобы не рисковать своей жизнью.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 460-е сутки.
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От мастерства аэроразведки и от точности артиллерии зависит успешное уничтожение вражеской силы. Но эффективно выполнять свою работу артиллеристы и аэроразведчики могут только работая бок о бок. Ведь дроны – это глаза современных пушкарей. Железные птички значительно облегчают работу нашим военным и даже спасают им жизнь.Артур Свинаренко