Россияне дважды ударили по Торецку авиабомбами: 2 человека погибли, 8 ранены

В результате вражеского удара по Торецку Донецкой области два человека погибли, еще восемь — получили ранения.

Как сообщил глава ОВА Павел Кириленко, в 11:30 россияне дважды ударили по городу авиацией — фугасными авиационными бомбами (ФАБ250).

— Повреждены АЗС и многоэтажное здание. На месте работают спасатели и полиция, раненые получают необходимую медицинскую помощь, — написал Кириленко в Telegram.

Глава ОВА призвал жителей прифронтовых общин своевременно эвакуироваться, чтобы не рисковать своей жизнью.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 460-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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