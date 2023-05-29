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Валентина Чорна, редактор ленты

Обстрел Днепропетровщины: количество пострадавших возросло до 10 человек, среди них ребенок

наслідки обстрілу Синельниківського району Дніпропетровської області

Количество пострадавших в результате обстрела Синельниковского района Днепропетровской области увеличилось до 10 человек, среди них 11-летний мальчик.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

— Десять человек госпитализированы после сегодняшнего обстрела Синельниковского района. Среди них и 11-летний мальчик. Трое — “тяжелые”. Остальные — в состоянии средней тяжести, — написал он в Telegram.

У людей огнестрельные ранения, переломы, рубленые раны и черепно-мозговые травмы.

Большинство пострадавших доставили в больницы Запорожской области.

Также глава ОВА сообщил, что в результате обстрела погибла 51-летняя женщина.

Отметим, что сегодня утром российские войска обстреляли Покровскую общину Синельниковского района.

В результате атаки разрушены два частных дома, 30 — разбиты. Также побиты магазин и заправка.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 460-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Фото: Сергей Лысак

Война в Украине, Днепропетровская область, Російська агресія
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