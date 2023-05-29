Обстрел Днепропетровщины: количество пострадавших возросло до 10 человек, среди них ребенок
Количество пострадавших в результате обстрела Синельниковского района Днепропетровской области увеличилось до 10 человек, среди них 11-летний мальчик.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.
— Десять человек госпитализированы после сегодняшнего обстрела Синельниковского района. Среди них и 11-летний мальчик. Трое — “тяжелые”. Остальные — в состоянии средней тяжести, — написал он в Telegram.
У людей огнестрельные ранения, переломы, рубленые раны и черепно-мозговые травмы.
Большинство пострадавших доставили в больницы Запорожской области.
Также глава ОВА сообщил, что в результате обстрела погибла 51-летняя женщина.
Отметим, что сегодня утром российские войска обстреляли Покровскую общину Синельниковского района.
В результате атаки разрушены два частных дома, 30 — разбиты. Также побиты магазин и заправка.
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Фото: Сергей Лысак
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