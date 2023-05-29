Росіяни двічі ударили по Торецьку авіабомбами: дві людини загинули, 8 поранені

Внаслідок ворожого удару по Торецьку Донецької області дві людини загинули, ще вісім – дістали поранення.

Як повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, об 11:30 росіяни двічі ударили по місту авіацією – фугасними авіаційними бомбами (ФАБ250).

– Пошкоджено АЗС та багатоповерхову будівлю. На місці працюють рятувальники та поліція, поранені отримують необхідну медичну допомогу, – написав Кириленко у Telegram.

Очільник ОВА закликав жителів прифронтових громад своєчасно евакуюватися, щоб не ризикувати своїм життям.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 460-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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