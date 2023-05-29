Росіяни двічі ударили по Торецьку авіабомбами: дві людини загинули, 8 поранені
Внаслідок ворожого удару по Торецьку Донецької області дві людини загинули, ще вісім – дістали поранення.
Як повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, об 11:30 росіяни двічі ударили по місту авіацією – фугасними авіаційними бомбами (ФАБ250).
– Пошкоджено АЗС та багатоповерхову будівлю. На місці працюють рятувальники та поліція, поранені отримують необхідну медичну допомогу, – написав Кириленко у Telegram.
Очільник ОВА закликав жителів прифронтових громад своєчасно евакуюватися, щоб не ризикувати своїм життям.
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Від майстерності аеророзвідки і влучності артилерії залежить успішне знищення ворожої сили. Та ефективно виконувати свою роботу артилеристи й аеророзвідники можуть, лише працюючи пліч-о-пліч. Адже дрони – це очі сучасних гармашів. Залізні пташки значно полегшують роботу нашим військовим і навіть рятують їм життя.Артур Свинаренко