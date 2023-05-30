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Предварительно, работает ПВО: что известно о взрывах в Николаевской области
В Николаевской области прогремели взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги.
По предварительной информации, в Николаевской области работают силы и средства противовоздушной обороны, сообщают местные Telegram-каналы.
Ранее сообщалось о запуске вражеских дронов, которые направляются с временно оккупированных Россией территорий Украины.
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