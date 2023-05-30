Нуждается в проверкеЮлия Захарченко, редактор ленты
В Никополе раздаются взрывы во время воздушной тревоги
В Никополе Днепропетровской области прогремели взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги.
Ранее Никопольская районная военная администрация предупреждала местных жителей об активности российской артиллерии.
— Никополь и рядом расположенные населенные пункты — активность вражеской артиллерии, находитесь в безопасных местах, — сообщили в РВА.
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