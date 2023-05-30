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Юлия Захарченко, редактор ленты

В Никополе раздаются взрывы во время воздушной тревоги

Х-555
Фото: Факты ICTV

В Никополе Днепропетровской области прогремели взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги.

Ранее Никопольская районная военная администрация предупреждала местных жителей об активности российской артиллерии.

— Никополь и рядом расположенные населенные пункты — активность вражеской артиллерии, находитесь в безопасных местах, — сообщили в РВА.

Взрывы в Никополе 30 мая 2023 — что известно о взрывах в Никополе

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авіація РФ, Война в Украине, Взрыв, Днепропетровская область, Никополь
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