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Попередньо, працює ППО: що відомо про вибухи у Миколаївській області
У Миколаївській області прогриміли вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги.
За попередньою інформацією, у Миколаївській області працюють сили та засоби протиповітряної оборони, повідомляють місцеві Telegram-канали.
Раніше повідомлялося про запуск ворожих дронів, які прямують з тимчасово окупованих Росією територій України.
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