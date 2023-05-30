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Попередньо, працює ППО: що відомо про вибухи у Миколаївській області

Попередньо, працює ППО: що відомо про вибухи у Миколаївській області
Фото: Факти ICTV

У Миколаївській області прогриміли вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги.

За попередньою інформацією, у Миколаївській області працюють сили та засоби протиповітряної оборони, повідомляють місцеві Telegram-канали.

Раніше повідомлялося про запуск ворожих дронів, які прямують з тимчасово окупованих Росією територій України.

Вибухи в Миколаївській області 30 травня 2023 – що відомо про вибухи в Миколаївській області

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Війна в Україні, Вибух, Дрони, Миколаївська область
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