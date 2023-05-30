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У Нікополі лунають вибухи під час повітряної тривоги
У Нікополі Дніпропетровської області прогриміли вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги.
Раніше Нікопольська районна військова адміністрація попереджала місцевих жителів про активність російської артилерії.
– Нікополь та поруч розташовані населені пункти – активність ворожої артилерії, перебувайте в безпечних місцях, – повідомили у РВА.
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