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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Поліція передала СБУ дев’ятьох киян, які публікували відео роботи ППО

Поліція передала СБУ дев’ятьох киян, які публікували відео роботи ППО
Фото: Міноборони

У Києві поліція встановила особи усіх дев’яти людей, які під час чергової ракетної атаки на столицю знімали роботу нашої протиповітряної оборони і викладали у соцмережах.

Усіх порушників доставлено до відділів поліції, де вони надали пояснення, а потім передали співробітникам Служби безпеки України для з’ясування усіх обставин.

– Співробітники управління карного розшуку столичного главку поліції спільно із працівниками кримінального аналізу встановили дев’ятьох громадян, які знімали та незаконно поширювали інформацію. Порушниками виявилися сім жінок та двоє чоловіків віком від 23 до 49 років, – уточнили в поліції.

Правоохоронці наголошують, що такими діями вони могли розкрити специфіку роботи ППО.

Кияни, які знімали роботу ППО

Фото: Нацполіція

Вони вкотре нагадують про заборону фото- та відеофіксації роботи протиповітряної оборони.

Два дні тому поліція Києва викрила двох чоловіків, які знімали роботу української протиповітряної оборони під час ракетної атаки РФ.

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Джерело: Нацполіція
Війна в Україні, заборона, Київ, Нацполіція, Ракетні удари Росії, СБУ
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