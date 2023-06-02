Во время тревоги под Черкассами раздались взрывы

В Черкасской области раздались звуки, похожие на взрывы.

Об этом сообщают корреспонденты Суспільного.

Перед этим в регионе, как и на подавляющем большинстве территории Украины, была объявлена воздушная тревога.

Перед звуками взрывов начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец сообщал о повышенной опасности в регионе.

В то же время информация о взрывах пока не комментировалась властями или военными.

Отслеживать карту воздушных тревог на территории Украины можно на Фактах ICTV.

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