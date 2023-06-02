Під час тривоги під Черкасами пролунали вибухи

У Черкаській області пролунали звуки, схожі на вибухи.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Перед цим в регіоні, як і на переважній більшості території України, була оголошена повітряна тривога.

Перед звуками вибухів начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомляв про підвищену небезпеку в регіоні.

Водночас інформація про вибухи наразі не коментувалась владою чи військовими.

Стежити за картою повітряних тривог на території України можна на Фактах ICTV.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.