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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Під час тривоги під Черкасами пролунали вибухи

Ракетна атака - працює ППО
Фото: Факти ICTV

У Черкаській області пролунали звуки, схожі на вибухи.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Перед цим в регіоні, як і на переважній більшості території України, була оголошена повітряна тривога.

Перед звуками вибухів начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомляв про підвищену небезпеку в регіоні.

Водночас інформація про вибухи наразі не коментувалась владою чи військовими.

Стежити за картою повітряних тривог на території України можна на Фактах ICTV.

Війна в Україні, Вибух, Черкаська область
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Юлія Захарченко
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