Під час тривоги під Черкасами пролунали вибухи
У Черкаській області пролунали звуки, схожі на вибухи.
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
Перед цим в регіоні, як і на переважній більшості території України, була оголошена повітряна тривога.
Перед звуками вибухів начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомляв про підвищену небезпеку в регіоні.
Водночас інформація про вибухи наразі не коментувалась владою чи військовими.
Стежити за картою повітряних тривог на території України можна на Фактах ICTV.
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