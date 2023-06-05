Грабил и пытал жителей Киевской области. Будут судить военного РФ
Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении стрелка 748 отдельного батальона оперативного назначения Росгвардии по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УКУ).
Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.
Следователи установили, что обвиняемый в марте 2022 года во время временной оккупации села Богдановка Броварского района Киевской области вместе с другими военными Вооруженных сил РФ проводил обыски в домах местных жителей.
– Запугивая оружием, оккупант выгонял людей, которые пытались спрятаться от них в подвалах и погребах, на улицу и лишал их свободы, – отмечается в сообщении.
Кроме того, обвиняемый ворвался в дом 64-летнего мужчины и, угрожая применить оружие, присвоил два мобильных телефона и все сбережения потерпевшего — более 163 тыс. грн.
Напомним, Офис генпрокурора Украины зарегистрировал около 80 тыс. случаев потенциальных военных преступлений, совершенных военнослужащими российской армии с начала полномасштабного вторжения.
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