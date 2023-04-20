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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Офіс генпрокурора зареєстрував близько 80 тис. потенційних воєнних злочинів РФ – Костін

Офіс генпрокурора зареєстрував близько 80 тис. потенційних воєнних злочинів РФ – Костін
Фото: Офіс генпрокурора

Офіс генпрокурора України зареєстрував близько 80 тис. випадків потенційних воєнних злочинів, скоєних військовослужбовцями російської армії з початку повномасштабного вторгнення.

Про це заявив генпрокурор України Андрій Костін у розмові з американськими законодавцями 19 квітня, пише телеканал CNN.

За його словами, на сьогодні 31 громадянин Росії засуджений в судах України за воєнні злочини.

Андрій Костін, виступаючи у комітеті з закордонних справ Палати представників Конгресу США додав, що Офіс генпрокурора також ідентифікував 310 потенційних виконавців злочинів і “закінчив справи проти 152 потенційних воєнних злочинців”.

За його словами, частина справ ведеться заочно, тому що “ми встановили винних, у нас є повний набір доказів, але ми не можемо чекати, коли ми їх колись затримаємо, але процедура заочних справ трохи довша через процедурні обмеження”.

Андрій Костін закликав партнерів поділитися розвідувальною інформацією у питаннях, які б допомогли Україні засудити ймовірних злочинців. За його словами, правоохоронці України ідентифікували ще тисячі осіб, але не мають повних доказів, щоб засудити їх.

Раніше цього місяця Офіс генерального прокурора заявив, що члени спільної слідчої групи з розслідування тяжких міжнародних злочинів в Україні (JIT) будуть розслідувати злочин геноциду.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що правоохоронці з’ясували, хто зі співробітників ФСБ РФ під час окупації Херсону жорстоко поводився з цивільними.

Джерело: CNN
Війна в Україні, Офіс генпрокурора, США
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