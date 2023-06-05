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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Грабував та катував мешканців Київщини. Судитимуть військового РФ

Суд
Фото: Офіс генпрокурора, Pixabay

Офіс генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт стосовно стрілка 748 окремого батальйону оперативного призначення Росгвардії за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 ККУ).

Про це повідомляють у пресслужбі відомства. 

Слідчі встановили, що обвинувачений у березні 2022 року під час тимчасової окупації села Богданівка Броварського району Київської області разом з іншими військовими Збройних сил РФ проводив обшуки в домівках місцевих жителів.

– Залякуючи зброєю, окупант виганяв людей, які намагалися заховатися від них у підвалах та погребах, на вулицю і позбавляв їх волі, – зазначається у повідомленні.

Крім того, обвинувачений увірвався до будинку 64-річного чоловіка та, погрожуючи застосувати зброю, привласнив два мобільні телефони й усі заощадження потерпілого – понад 163 тис. грн.

Грабував та катував мешканців Київщини. Судитимуть військового РФ

Фото: Офіс генпрокурора

Нагадаємо, Офіс генпрокурора України зареєстрував близько 80 тис. випадків потенційних воєнних злочинів, скоєних військовослужбовцями російської армії з початку повномасштабного вторгнення.

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Війна в Україні, Воєнні злочини, Нацгвардія РФ, Офіс генпрокурора, Російська агресія
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