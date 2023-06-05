Грабував та катував мешканців Київщини. Судитимуть військового РФ

Офіс генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт стосовно стрілка 748 окремого батальйону оперативного призначення Росгвардії за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 ККУ).

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

Слідчі встановили, що обвинувачений у березні 2022 року під час тимчасової окупації села Богданівка Броварського району Київської області разом з іншими військовими Збройних сил РФ проводив обшуки в домівках місцевих жителів.

– Залякуючи зброєю, окупант виганяв людей, які намагалися заховатися від них у підвалах та погребах, на вулицю і позбавляв їх волі, – зазначається у повідомленні.

Крім того, обвинувачений увірвався до будинку 64-річного чоловіка та, погрожуючи застосувати зброю, привласнив два мобільні телефони й усі заощадження потерпілого – понад 163 тис. грн.

Нагадаємо, Офіс генпрокурора України зареєстрував близько 80 тис. випадків потенційних воєнних злочинів, скоєних військовослужбовцями російської армії з початку повномасштабного вторгнення.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.