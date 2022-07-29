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Факты / Украина

Убийство украинских пленных в Еленовке: Офис генпрокурора начал расследование

Илья Нежигай, редактор ленты
колючий дріт, колонія, в'язниця,засудження
Фото: Depositphotos

После российского обстрела Еленовки в Донецкой области, где погибли около 40, а ранения получили 130 человек, прокуроры Офиса Генерального прокурора (ОГП) начали производство.

Об этом говорится в сообщении ОГП.

Прокуроры начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.

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Следствие установило, что 29 июля 2022 года российские войска нанесли удары по территории исправительной колонии № 120 во временно оккупированном селе Еленовка Волновахского района Донецкой области. В результате погибли около 40 человек и 130 получили ранения.

Офисом Генпрокурора было установлено, что в этой колонии кафиров организовано место несвободы, где противоправно удерживают гражданских лиц и военнопленных Вооруженных Сил Украины.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, 29 июля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что обратился в ОГП после обнародования видео о пытках россиянами военного ВСУ. Омбудсмен Лубинец добавил, что со стороны украинской стороны также готовятся сообщения в ООН, Европейский комитет по предотвращению пыток и Международный красный Крест.

Речь идет о видео, на котором российский оккупант пытает украинского военнопленного, а точнее – кастрирует его канцелярским ножом.

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Источник: Офис генпрокурора
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