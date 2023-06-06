Оккупанты взорвали плотину Каховской ГЭС: где возможно подтопление и чем это грозит

В ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Сейчас уточняется масштаб разрушения, скорость воды и вероятные районы подтопления.

Подразделения Национальной полиции и ГСЧС Херсонской области подняты для оповещения и эвакуации гражданского населения из потенциальных зон затопления на правобережной части Днепра, а именно: села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепровское, Садовое, и частично город Херсон — остров Корабел.

Пресс-секретарь командования Сил обороны Юг Наталья Гуменюк в эфире Единых новостей заявила, что россияне уже не имели сил ждать, откуда ВСУ пойдут в контрнаступление, поэтому решили совершить очередное военное преступление — взорвать ГЭС.

Кроме того, оккупанты уже сами поняли, что натворили, поэтому сами эвакуируются. В первую очередь пострадает левый берег Днепра, потому что он географически ниже.

Глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко опубликовал видео после подрыва дамбы Каховской ГЭС.

Глава Херсонской ОГА Александр Прокудин заявил, что критического уровня вода достигнет через 5 часов. Он обратился к жителям правобережья области с призывом немедленно собрать самые необходимые вещи, документы и ждать эвакуационных автобусов.

Что касается жителей левого (оккупированного) берега Херсонской области, то Александр Прокудин просит их самостоятельно позаботиться о своей безопасности и немедленно выехать из районов возможного подтопления.

В Херсонском горсовете отметили, что всем, кто находится в зоне опасности необходимо:

выключить все электроприборы

взять документы и вещи первой необходимости

позаботиться о родных и домашних любимцах

выполнять инструкции спасателей и полицейских

Также горсовет отмечает, что российский враг пытается распространить дезинформацию, чтобы снять с себя ответственность за террористический акт.

По словам Натальи Гуменюк, подрыв дамбы ГЭС отражается на работе временно оккупированной Запорожской АЭС, однако какие-либо выводы делать еще рано.

— Сейчас работают специалисты, которые будут пытаться создать условия, чтобы избежать следующей техногенной катастрофы, — отметила Наталья Гуменюк.

Еще в октябре 2022 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что если россияне взорвут Каховскую ГЭС, то вопрос снабжения Крыма закроется как минимум на следующие 5 лет.

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