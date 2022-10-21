Катастрофа вселенского масштаба: Данилов о последствиях возможного подрыва Каховской ГЭС
Если россияне сейчас подорвут Каховскую ГЭС, то вопрос обеспечения Крыма закроется, по меньшей мере, на следующие 5 лет.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава СНБО Алексей Данилов.
По его словам, Украина уже некоторое время не получает электричество из Каховской ГЭС.
– Если они взорвут Каховскую дамбу, то вопрос обеспечения Крыма закроется раз и навсегда. Ее невозможно будет восстановить где-то ближайшие 5-7 лет. Мы сегодня владеем информацией, что там (на Каховской ГЭС) делает враг. Речь сейчас не об электричестве, а о более страшных вещах, поэтому это будет катастрофа вселенского масштаба, если они примут такое решение, — подчеркнул Данилов.
Он также отметил, что вопросы угроз возможного подрыва Каховской ГЭС будут рассматривать на ближайшем заседании ставки верховного главнокомандующего.
– Этот вопрос готовился определенный период времени, и мы готовы к любому развитию событий, – подытожил председатель СНБО.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что Российская Федерация готовит техногенную катастрофу в Украине, в частности посредством минирования оккупантами Каховской гидроэлектростанции.