Окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС: де можливе підтоплення та чим це загрожує

У ніч на 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Зараз уточнюється масштаб руйнування, швидкість води та ймовірні райони підтоплення.

Підрозділи Національної поліції та ДСНС Херсонської області підняті для оповіщення та евакуації цивільного населення із потенційних зон затоплення на правобережній частині Дніпра, а саме: села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове, та частково місто Херсон – острів Корабел.

Речниця командування Сил оборони Південь Наталя Гуменюк в ефірі Єдиних новин заявила, що росіянам вже несила було чекати, звідки ЗСУ підуть у контрнаступ, тому вирішили вчинити черговий воєнний злочин – підірвати ГЕС.

Крім того, окупанти вже самі зрозуміли, що накоїли, тому самі евакуюються. Найперше постраждає лівий берег Дніпра, бо він географічно нижчий.

Очільник Нікопольської РВА Євген Євтушенко опублікував відео після підриву дамби Каховської ГЕС.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що критичного рівня вода досягне через 5 годин. Він звернувся до жителів правобережжя області із закликом негайно зібрати найнеобхідніші речі, документи та чекати на евакуаційні автобуси.

Щодо жителів лівого (окупованого) берега Херсонщини, то Олександр Прокудін просить їх самостійно подбати про свою безпеку і негайно виїхати з районів можливого підтоплення.

У Херсонській міськраді наголосили, що всім, хто перебуває в зоні небезпеки необхідно:

вимкнути всі електроприлади

взяти документи і речі першої потреби

подбати про рідних та домашніх улюбленців

виконувати інструкції рятувальників та поліціянтів

Також міськрада зауважує, що російський ворог намагається поширити дезінформацію, щоб зняти із себе відповідальність за терористичний акт.

За словами Наталі Гуменюк, підрив дамби ГЕС позначається на роботі тимчасово окупованої Запорізької АЕС, проте будь-які висновки робити ще зарано.

– Зараз працюють фахівці, які намагатимуться створити умови, щоб уникнути наступної техногенної катастрофи, – наголосила Наталя Гуменюк.

Ще у жовтні 2022 року секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що якщо росіяни підірвуть Каховську ГЕС, то питання постачання Криму закриється щонайменше на наступні 5 років.

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